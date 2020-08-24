Demir sopalı kavgada karar verildi

Gönyeli’de meydana gelen Mülke Tecavüz, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Tecavüzkar alet taşıma suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Rawan Jamal Yousef Khıdır, Mohamed Jamal Yousef Khıdır, Mohamed Othman Shareef, Haitham Abo Husseın, Flafe Mohammad, Abdullah Abudaqqa, Muhaned Alhamdı ve Halil Yıldız, teminat amaçlı mahkeme huzuruna çıkarıldılar. Zanlılara ek olarak müşteki konumunda olan Mostafa Ashraf Kamal Fouad Ahmed’e işlemiş olduğu amme fesatçılığı suçundan mahkemeye çıkarılarak teminata bağlandı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Ozan Avcı, olguları aktardı. Polis, zanlıların Mülke Tecavüz, Kanunsuz Bıçak Taşıma, Tecavüzkar alet taşıma suçlarından methaldar olduğunu belirtti. Polis, 20.08.2020 tarihinde saat 15.30 raddelerinde Mostafa Ashraf Kamal Fouad Ahmed’e ait Gönyeli adresindeki ikametgah içerisine, Lefkoşa’da sakin zanlı 1-Rawan Jamal Yousef Khıdır, zanlı 2 Mohamed Jamal Yousef Khıdır, zanlı 3- Mohamed Othman Shareef, zanlı 4 Haitham Abo Husseın, zanlı 5 Flafe Mohammad, zanlı 6 Abdullah Abudaqqa, zanlı 7- Muhaned Alhamdı,- zanlı 8 Halil Yıldız, Rawan Jamal Yousef Khıdır ile tartıştığı gerekçesiyle konu ikametgaha, açık olan giriş kapısından girip, Mostafa Ashraf Kamal Fouad Ahmed'i ellerinde tecavüzkar alet olarak bulunan demir sopa, zincir ve kemer ile vurup ve ayrıca yumruk ve tekme ile darp ettiklerini belirtti. Polis, zanlıların sonra konu ikametgâh içerisinde bulunan, markası meçhul beyaz renk güneş gözlüğü ve bir adet içinde 300 Türk Lirası bulunan para kumbarasını sirkat edip konu ikametgâhın kapalı olan giriş kapısını açıp çıkarak ev açma suçunu işlediklerine dair iddianın yapılan araştırmada asılsız olduğunun belirlendiğini ve müştekiye “Amme fesatçılığından” dava getirildiğini belirtti. Polis zanlıların KKTC’de öğrenci statüsünde bulunduklarını söyledi. Polis, tahkikatın tamamlandığını belirterek, mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer, 1,2,4,6, 7’nin davalarında hazır olmalarını sağlamak amacıyla yasal statüleri ve askıda bulunan davalarını dikkate alarak, 1 ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu olarak beklemelerine emir verdi. Sağer, 5 ve 8’in 5 biner TL, zanlı 3’ün 7 bin 500 TL nakit teminat yatırmaları, ikişer kefilin 50’şer bin TL değerinde kefil kefaleti imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunmaları koşuluyla tutuksuz yargılanmalarına emir verdi. Sağer, “Amme fesatçılığından” teminata çıkarılan Mostafa Ashraf Kamal Fouad Ahmed'in ise yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması KKTC vatandaşı bir kefilin 50 bin TL değerinde kefil kefaleti imzalaması ve 3 bin TL nakit teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.