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Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor

Lefkoşa’da 18 aylık Deniz Güçlünün bulunduğu bebek arabasına çarpan N.E.E., aleyhindeki tutukluluk süresi 1 gün daha uzatıldı

04 Ocak 2021 Pazartesi 09:38
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Deniz bebeğin durumu iyiye gidiyor

Lefkoşa’da meydana gelen ve ağır yaralanma ile sonuçlanan trafik kazası ile ilgili olarak tutuklanan zanlı N.E.E., ek tutukluluk süresi talebi ile yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis memuru Behiç Tazeoğlu,  zanlının 30 Aralık tarihinde Lefkoşa'da yönetimindeki ZRK 694 plakalı salon aracı ile dikkatsiz bir şekilde yolun sol kenarında, içerisinde 18 aylık Deniz Güçlünün bulunduğu markası tespit edilemeyen bebek arabasını taşıyan Lefkoşa'da sakin Dilek Hatay Bayraktaroğlu’nun ve bebek arabasına aracının sağ ön köşesi ile çarptığını söyledi.

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Polis,  çarpmanın etkisi ile savrulan bebek arabası bebek ile birlikte önce yolun solunda kaldırım üzerine park edilen 3 farklı araca çarptığını mahkemeye aktardı.

Tazeoğlu,  kaza sonucu yaralanan Dilek Hatay Bayraktaroğlu’nun Devlet hastanesi acil servisinde yapılan ilk yardım tedavisine müteakip taburcu olurken, Deniz Güçlünün beyin kanaması sebebi ile çocuk yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ancak durumun iyiye gitmesi üzerine yoğum bakımdan çıkarıldığını söyledi.

Polis,  zanlı aleyhine başlatılan soruşturmanın devam ettiğini belirterek suçun nevi ve niteliğinin değişme ihtimali bulunduğunu belirterek soruşturma maksatlı zanlının 1 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi. 

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