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Deniz: Protokolde reel sektöre destek açıkça belirtilmeli

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, BRT’de Manşet + programında önemli açıklamalarda bulundu.

10 Şubat 2021 Çarşamba 11:00
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Deniz: Protokolde reel sektöre destek açıkça belirtilmeli

Turgay Deniz, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın gerçekleştireceği ziyaretin iyi değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekerek, Mali İş Birliği Protokolünde reel sektöre ayrılacak kalemin ayrı bir şekilde olması ve miktarın net bir şekilde belirtilmesi gerektiğini söyledi.

Turgay Deniz’in açıklamalarından satır başları:

Yapılacak ziyaret önemlidir ve iyi değerlendirilmelidir. KKTC bütçesi için mali işbirliği protokolünün hazırlanması ve imzalanması var. Bizimle bir taslak paylaşılmadı ancak ziyaretle hızlanacağını düşünüyorum. En önemlisi mali protokolün imzalanması ve hayata geçmesidir.

Ekonomik Platformlar olarak yapılacak görüşmede aşıların daha çok gelmesini talep edeceğiz.

Ekonomik paket açıklanmadan önce ekonomik destek yerine aşılama üzerine yoğunlaşmamız gerektiği üzerinde durduk.

Bizimle görüşülmeyecek, hükümet düzeyinde görüşmeler yapılacak.

Mali İş Birliği protokolünde reel sektöre ayrılacak kalemin ayrı bir şekilde ve miktarın net bir şekilde belirtilmesini istiyoruz. Daha önce farklı kalemler altında yer alıyordu.

Reel sektöre imkanlar dahilinde ciddi bir kaynak ayrılmasını istiyoruz.

15 bin işletme var 3 bini açıktır. 12 bin işletme şu anda kepenk indirdi. En az 60 bin çalışan işsiz evdedir. Bu rakamlar sosyal sigortalara kayıtlı olanlardır. 20 bin kişi de sigortasızdır. 80 bin kişi evdedir.

Bu kadar insan evde bu nedenle herkes kurallara uysun. Salgın kontrol altına alınsın ve normale dönelim.

Aşılama takvimini görmek istiyoruz.

Kurallara uymayan sokağa çıkan marketlerde kalabalık gidenler var. Dünyanın hiçbir yerinde marketler kapanmadı. Marketin otorite tarafından kapatılmasını beklemeyelim. Halk mecbur kalmadıkça sokağa çıkmasın marketlerde yoğunluk yaratmasın.

Anahtar Kelimeler:
Turgay Deniz
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