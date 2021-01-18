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DENİZ: “SAĞLIĞIMIZI VE EKONOMİMİZİ AYNI EKSENDE DÜŞÜNMELİYİZ”

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, katıldığı televizyon programında değerlendirmelerde bulundu.

18 Ocak 2021 Pazartesi 10:28
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DENİZ: “SAĞLIĞIMIZI VE EKONOMİMİZİ AYNI EKSENDE DÜŞÜNMELİYİZ”

ÖZEL HABER

Ülke gündemini yorumlayan Deniz, “Tabii ki sağlığımız her şeyden önce gelir. Dolayısıyla sağlık konusunda tam kapanmayı gerektirecek vakaların olduğunu veya sağlık sistemimizin hizmet veremeyecek duruma gelmediğini, yaptığımız araştırmalar konusunda ortaya çıkardık. Eğer kapanma olacaksa, o kapalı kaldığımız günlerde insanların geçimini nasıl sağlayacağız? Kapanma kararı alırken, ekonomik anlamda da özel sektörde çalışanlara nasıl bir uygulama yapılacağı da belirlenmeli ve açıklanmalı. Biz bunları sorduk ve cevap alamadık. Güney’de de kapanma olduğunda, ekonomik tedbirler de eş zamanlı açıklanmıştı. Sağlıkta kapanma olurken, ekonomik açılımlar da birlikte yapılmalıdır. Bu Covid-19 ile mücadeleyi, hep birlikte, birlik ve beraberlik içinde yönetmemiz gerekiyor. Bu arada da gerek sağlığımızı, gerek ekonomimizi aynı eksende düşünmemiz gerekmektedir. Bizim Covid-19 ile yaşamayı ve mücadeleyi öğrenmemiz gerekiyor. Hijyen kurallarına uymamız gerekiyor” dedi.

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Turgay Deniz
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