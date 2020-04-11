Deniz yoluyla yolcu taşımacılığı 27 Nisan'a kadar durduruldu

Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararına göre, tüm kara ve hava giriş kapılarının, KKTC vatandaşları ve KKTC vatandaşlarının vatandaş olmasada eş ve çocukları hariç tüm diğer ülke vatandaşlarının girişine 30 Nisan 2020 tarihine kadar kapatılması kararına ek, gemi seferleri için karar alındı.
Elzem hizmetler dışında, yolcu taşımacılığı yasaklandı
Kararda, “11 Nisan 2020 saat: 20:00’den, 27 Nisan 2020 saat: 00:00’a kadar, ülkemize sefer yapan gemilerin, Bakanlar Kurulunun belirleyeceği elzem hizmetler haricinde yolcu taşımasının yasaklanması ve bu süreç içerisinde ülkemize gelen gemilerin E.T(K-I)445-2020 tarih 15 Mart 2020 tarihli Bakanlar Kurulunun almış olduğu tedbir kararının altıncı maddesinde belirtilen koşullara bağlı olarak tır ve yük taşımaya devam etmesi” kararı alındığı belirtildi.
Küba dan ABD ye seferler durdu .
İyi ki en sonunda aklınız başınıza geldi..Ama salak salak da işler yapmanın eşiğindesiniz..Paketcilere izin verilecekmiş..Lafa bakarmısınız..Böyle bişeyi ancak beyni olmayanlar söyleyebilir..Bu kadar zaman evde kapalı kendimizi koruduk,şimdi de virüsü kapımıza gönderecekler...Kafaya bakın kafaya..Sakın ola böyle bişey yapayım demeyin..Yapamazsanız bu işi BIRAKIN DA DEVLETİN KURBANI OLMAYALIM!!!
Peki uçakta mi yok biz türkiyeye gitmek istiyoruz burda 20 gündür burda dışarı çıkmıyoruz lefkoşadayiz lütfen bize yardımcı olun
sen sandalla git bilet parası da vermezsin...Beğen (3) Beğenmedim! (0)