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Denize düşen şahsı kurtarmak istedi, hayatını kaybetti

Girne Antik Liman’da meydana gelen olayda, ayağı kayarak denize düşen kişiyi kurtarmaya çalışan 20 yaşındaki Mohomed Lamine Dıakıte, hayatını kaybetti.

30 Kasım 2021 Salı 19:15
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Denize düşen şahsı kurtarmak istedi, hayatını kaybetti
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Girne Antik Liman’ın kale arkası kısmında bugün saat 14.30 sıralarında 28 yaşındaki Kukusami Lubakı fotoğraf çektikleri esnada ayağının kayması sonucu denize düştü. Denize düşen şahsı kurtarmaya çalışan 20 yaşındaki Mohomed Lamine Dıakıte de ayağı kayması sonucu denize düştü.

Denize düşen her iki şahıs bölgedeki şahıslar tarafından kurtarıldıktan sonra Girne Dr. Akçiçek Hastanesine kaldırıldı.

Dıakıte, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Lubakı ise yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu.

Soruşturma devam ediyor...

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