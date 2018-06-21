Denktaş'tan Eroğlu'na: "Oyunu yakma, kızına ver"

Havadis'te yer alan habere göre, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş, yerel seçimlere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Denktaş, Yerel Seçimlerde Lefkoşa için yarışta 2 aday kaldığını, Lefkoşalının DP adayı Gencay Eroğlu ve TDP adayı Mehmet Harmancı arasında karar vereceğini söyleyerek, Derviş Eroğlu Lefkoşa’da yaşayan, Lefkoşa’nın halini gören bir birey olarak baksın ve Lefkoşa’ya en iyi hizmeti Gencay mı, Harmancı mı verir ona karar versin. Kızı olduğu için değil cevabı Gencay ise oyunu Gencay’a, cevabı Harmancı ise oyunu Harmancı’ya, oyunu yakmak istiyorsa da Sertoğlu’na versin” dedi.

“28 belediyede aday çıkarmayı mali olarak kaldıramazdık”

İki seçimin çok üst üste geldiğini ve geçen seçim için yapılan borçlanmanın taksitlerini hala daha ödemekte olduklarını belirten Denktaş, 28 Belediyede aday çıkararak, kampanya yapmanın mali olarak kaldırabilecekleri bir yük olmadığını aktardı. Kendi önerisi ile Merkez yönetim kurulunda ve Parti Meclisinde çok fazla belediyede aday çıkarmayarak, aday oldukları belediyelerde daha konsantre çalışma yapmaya oy birliği ile karar verildiğini söyledi.

Denktaş, Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Gencay Eroğlu için çok nadide bir çiçek bulduğunu ve Lefkoşa’ya hediye ettiğinin altını çizdi. Denktaş, Lefkoşalının bu çiçeğin değerini görebilir ve anlayabilirse çok güzel bir değişimle uyanacağını da sözlerine ekledi. “Enkaz devraldık, sadece belediyenin parasını topladık” mazeretlerinin kabul edilemeyeceğini söyleyen Denktaş, Lefkoşa adına parasız yapılabilecek bir sürü iş olduğunu ve hiçbir yere dokunulmadığını, özellikle son 3 ay dokunuşların başladığını kaydetti. Denktaş Umutlu olduğunu, Gencay Eroğlu’nun, Mehmet Harmancı ile başa baş bir yarış götürdüğünü belirterek, son 3-4 gün bölgelere daha da asılarak, çalışmalarını bitirecekleri ve çok inançlı olduğunu 24 Haziran akşamı Gencay Eroğlu ile bu işi sonuçlandıracaklarını vurguladı.

“Derviş Bey oyunu yakmak istiyorsa Sertoğlu’na oy versin”

Denktaş, Yarışta 2 aday kaldığını Lefkoşalının Eroğlu ve Harmancı arasında karar vereceğini söyleyerek, “Lefkoşa’da daha temiz, Güneyden Kuzeye geçerken, Gönyeli’den ve Değirmenlik’ten Lefkoşa’ya girerken duyduğumuz utancı bize duyurtmayacak bir hizmet istiyorsak cevap Gencay’dır. Derviş Eroğlu Gencay’a kızı olarak bakmasın, Lefkoşa’da yaşayan, Lefkoşa’nın halini gören bir birey olarak baksın ve Lefkoşa’ya en iyi hizmeti Gencay’mı, Harmancı mı verir ona karar versin. Kızı olduğu için değil cevabı Gencay’sa oyunu Genca’ya, cevabı Harmancı’ysa oyunu Harmancıya, oyunu yakmak istiyorsa da Sertoğlu’na oy versin.” dedi.