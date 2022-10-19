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Denktaş: Trafik ışıklarının her rengine birer kalp koyun, sevmeyi hatırlayalım

19 Ekim 2022 Çarşamba 14:41
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Denktaş: Trafik ışıklarının her rengine birer kalp koyun, sevmeyi hatırlayalım



Eski milletvekili ve aynı zamanda birçok dönemde bakanlık görevlerinde bulunmuş olan Serdar Denktaş, trafik ışıklarının her rengine birer kalp koyulması önerisinde bulundu. Işıklara kalp koyarak sevgiyi hatırlatın diyen Denktaş, "Araç sürücüleri bir yerlerde kendisini sevenler olduğunu hatırlayıp daha dikkatli sürsün."ifadelerini kullandı.

Denktaş'ın açıklamasının tamamı şöyle:

Yönetimlere önerimdir; Trafik ışıklarının her rengine birer kalp koyun, sevmeyi hatırlayalım. Araç sürücüleri bir yerlerde kendisini sevenler olduğunu hatırlayıp daha dikkatli sürsün. Ülkeye gelen yabancılar gülümseyerek izleyip yollarımızın kirliliğini, çukurları daha az eleştirsinler. Kamu malına müdahaleden ceza kestiğiniz gencimize de böylelikle yaratıcılığı nedeniyle bir de ödül vermiş olursunuz. Zararı yok, faydası çok.

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