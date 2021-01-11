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DENKTAŞ VE DR. KÜÇÜK, ÖLÜM YIL DÖNÜMLERİNDE ANILIYOR

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, ölüm yıl dönümlerinde törenlerle anılacak.  

11 Ocak 2021 Pazartesi 16:32
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DENKTAŞ VE DR. KÜÇÜK, ÖLÜM YIL DÖNÜMLERİNDE ANILIYOR

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük, ölüm yıl dönümlerinde törenlerle anılacak.  

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 9’uncu ölüm yıl dönümü dolayısıyla 13 Ocak Çarşamba günü; Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün ise 37’nci ölüm yıl dönümü nedeniyle 15 Ocak Cuma günü anma törenleri düzenlenecek.

Rauf Raif Denktaş Anıtı’nda Çarşamba günü saat 10.08’de protokole dahil zevatın anıt önünde yerini almasıyla başlayacak törende daha sonra Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Denktaş’ın ailesi tarafından anıta çelenk sunulacak.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakları göndere çekilmesi ve yarıya indirilmesinden sonra Cumhurbaşkanı Tatar, Anıt Özel Defteri’ni imzalayacak.  

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı anma töreni, oğlu Serdar Denktaş’ın ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın konuşmalarıyla tamamlanacak.

DR. KÜÇÜK CUMA GÜNÜ ANITTEPE’DE ANILACAK

Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük 37’nci ölüm yıl dönümünde Cuma günü Hamitköy’de Anıttepe’deki Dr. Fazıl Küçük Anıtı’ndaki tören 10.26’da protokole dahil zevatın Anıt önünde yerini almasıyla başlayacak.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Dr. Fazıl Küçük’ün ailesi tarafından çelenklerin anıta sunulmasından sonra saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilerek yarıya indirilecek.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın Anıt Özel Defteri'ni imzalanmasından sonra sırasıyla Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak.

Her iki tören de Bakanlar Kurulu’nun koronavirüs önlemleri çerçevesinde maske ve mesafe kurallarına uygun olarak gerçekleştirilecek.

Son Güncelleme: 11.01.2021 17:36
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