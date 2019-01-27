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Denya Köylüleri, 56 Yıl Sonra Hatıralarıyla Buluştu

Köy Camiinde İbadet gerçekleştirdiler

27 Ocak 2019 Pazar 14:27
Denya Köylüleri, 56 Yıl Sonra Hatıralarıyla Buluştu

Denya köylüleri, 56 yıl önce terk etmek zorunda bırakıldıkları köylerine giderek, hatıralarıyla buluştu ve ara bölgede bulunan Denya Camii'nde ibadet gerçekleştirdi.

Denya köyünün eski sakinleri köy camiinde Cuma namazı kılmak için Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’na bir süre önce başvuru yapmışlardı. Bakanlığın, Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) nezdinde gerekli girişimleri neticesinde Denya köylüler, 25 Ocak Cuma günü, BMBG eşliğinde ara bölgede bulunan Denya köyüne bir ziyaret gerçekleştirdiler.

Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı’ndan konuya ilişkin yapılan açıklama şöyle:

“Uzun yıllardan sonra ilk defa gittikleri köylerinde hatıralarını tazeleyenlerin yanı sıra evlerinin yerinde olmadığını söyleyenler de vardı. Köy meydanında etrafa bakınırken kimisi çocukluğunu aradı, kimisi ise köyden nasıl ayrılmak zorunda kaldığını anımsadı. İki toplum arasında gerilimin olmadığı yıllarda köyde yaşayan Kıbrıslı Rumlar tarafından Kıbrıslı Türklere karşı taşlı saldırılar ilk olarak bu köyde başlamıştı. Amaç, Denya’daki Türk halkına korku yaşatarak onları köyden kaçırmaktı ve 1963 yılında Rumlar bu amaçlarına ulaşmışlardı. İşte önceki gün bazılarının yüzünde bu endişe ve korku vardı.

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Kültürel ve tarihi açıdan korunması gereken, miras özelliği taşıyan Denya Camii restore edilmesinin ardından 2013 yılı Ocak ayında saldırıya uğraması ve bu tarihten 3 yıl sonra 21 Şubat 2016 Pazar günü ikinci kez çirkin bir saldırıda hedef alınarak kundaklanması da Denya köylülerinin geçtiğimiz cuma günü köylerine gerçekleştirdikleri ziyaret öncesinde endişe duymalarını tetikledi. 

Görevlendirilen imamların önce minaresi bulunmayan Denya Camii’nde ezan okuması ve sonrasında Cuma namazı kıldırması esnasında herhangi bir huzursuzluğun yaşanmaması ve köy meydanında onları bekleyen Denya köyü muhtarı ve bir grup Kıbrıslı Rum köylü tarafından çok sıcak bir şekilde karşılanmaları ve Rum köylülerin kendi elleriyle hazırladıkları yiyecekleri servis etmeleriyle bu endişeleri son buldu. 

Duygusal anların yaşandığı ve gözyaşlarının aktığı sıcak karşılama sonucunda ileriki zamanlarda yaşanacak dostluklar da müjdelenmiş oldu. Denya’nın Kıbrıslı Türk eski sakinleri yaşanan olumlu ziyaretin ardından gelecekte bu tür ziyaretlerin artarak devam etmesi için umutlandı.

Ziyaret sonrasında Denya köyünün Kıbrıslı Türk eski sakinleri ile Kıbrıslı Rum sakinlerinden bir grup Denya Camii önünde toplu anı fotoğrafı çektiler. Eski sakinler, ziyaretten duydukları memnuniyet nedeniyle Denya köyü muhtarına ve orada bulunan köylülere teşekkür ettiler.”

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Denya KöylüleriHaberGündemKıbrıs
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