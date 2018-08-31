Dereboyu’nda feci kaza

Lefkoşa’nın en işlek caddelerinden olan Dereboyu’nda dün gece saat 23.45 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

3 aracın karıştığı kazada yaralanan olmadığı öğrenildi. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin elde ettiği bilgilere göre kazanın ardından bir kadın şoför panik atak geçirdi.

Panik atak geçiren kadın olay yerine giden 112 acil servis aracı ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

(Fotoğraflar: Berkay Benli)

Kaynak: Haber Kıbrıs