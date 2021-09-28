Künye
Kıbrıs 26
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Uyuşturucu satıcısı mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu satıcısı mahkemeye çıkarıldı
Yine kadına şiddet!
Yine kadına şiddet!
Aracın camını kırıp hırsızlık yaptı
Aracın camını kırıp hırsızlık yaptı
Sekreter hırsızlık iddiasıyla tutuklandı
Sekreter hırsızlık iddiasıyla tutuklandı
10 yıl hapis cezası
10 yıl hapis cezası
banner107
Flaş Haber
Kimseden oy bekleme HARMANCI!
Kapat

Derinya'da “Çözüm ve Yeniden Birleşme” yürüyüşü düzenleniyor

Derinya’da “Çözüm ve Yeniden Birleşme İçin Yürüyoruz” sloganıyla yürüyüş düzenleniyor.

28 Eylül 2021 Salı 19:02
76 Okunma
Derinya'da “Çözüm ve Yeniden Birleşme” yürüyüşü düzenleniyor
banner108

Yürüyüş, 3 Ekim Pazar sabah saat 09.30’da gerçekleştirilecek. 

Yeni Kıbrıs Partisi’nden (YKP) verilen bilgiye göre, Yeni Kıbrıs Partisi, Birleşik Kıbrıs Partisi, Sol Hareket, Federal Kıbrıs Hareketi, Barış ve Demokrasi Hareketi’nin düzenleyeceği yürüyüşe katılım için halka çağrı yapıldı. 

Örgütler adına açıklama yapan YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı, “Yürüyüşü; iki devletli çözüm talebini ve her türlü taksimci çözüm biçimini reddettiğimizi, Kapalı Maraş (Varoşa) bölgesine yönelik olarak Türk tarafınca yapılan müdahaleleri kınadığımızı ve BM Güvenlik Konseyi’nin 550 (1984) ve 789 (1992) sayılı kararlarının hemen şimdi uygulanmasını istediğimizi, Kıbrıs sorununun çözümü için görüşmelerin 2017 yılında kesintiye uğradığı noktadan yeniden başlatılmasını ve Anastasiadis’in Kıbrıs sorunun çözümü için üzerinde uzlaşılan BM parametreleri çerçevesi dışındaki önerilerini kınadığımızı, ucuz popülizme, milliyetçi, şovenist yaklaşımlara son vermesini talep ettiğimizi, yurdumuz ve halkımız için yeniden birleşme, barış ve adalet talep ederek, tüm Kıbrıslılar olarak, dikenli tellerin üzerinden elimizi birleştirip umut ateşini güçlendirdiğimizi birlikte ortaya koymak için” düzenlediklerini kaydetti. 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“Mesleki haklarımıza yönelik etik dışı müdahaleleri yasal zemine taşıyacağız”
“Mesleki haklarımıza yönelik etik dışı müdahaleleri yasal zemine taşıyacağız”
Olgun Amcaoğlu'nun Ankara temasları sürüyor...
Olgun Amcaoğlu'nun Ankara temasları sürüyor...
Alsancak bölgesinde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi…
Alsancak bölgesinde yarın 5 saatlik elektrik kesintisi…
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim