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Derya: “Beş bin geçersiz oyda bir bit yeniği aramıyorum”

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda çıkan 5 bin geçersiz oy hakkında spekülasyonlar hakkındaki bir soru üzerine CTP milletvekili Doğuş Derya, bu durum hakkında 'bir bit yeniği aramadığını' ifade ederek “Sandık ve parti gözlemcileri geçen pazar olduğu gibi bu pazar da sandıklara sahip çıkmalı” dedi.

16 Ekim 2020 Cuma 18:17
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Derya: “Beş bin geçersiz oyda bir bit yeniği aramıyorum”

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda çıkan 5 bin geçersiz oy hakkında spekülasyonlar hakkındaki bir soru üzerine Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili Doğuş Derya, bu durum hakkında bir bit yeniği aramadığını ifade ederek “Sandık ve parti gözlemcileri geçen pazar olduğu gibi bu pazar da sandıklara sahip çıkmalı” dedi.

"50 yıldır federasyon görüşmüyoruz" diyen Derya, bu durumun İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'la başladığını ifade ederek, Guterres çerçevesini hatırlattı. 

Genç TV'de konuşan Doğuş Derya, "zaten beşli konferas Türkiye'nin önerisi olarak Covid-19 olmasaydı Nisan'dan sonra yapılcaktı Ersin Tatar'ın Kıbrıs sorunu ile konusuna hakim olmadığı çok ortada" dedi. 

KIBRIS POSTASI

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