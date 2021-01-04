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DEV-İŞ: “PERVASIZCA YAPILAN ZAMLARI PROTESTO EDİYORUZ”

Devrim İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Koral Aşam, hükümetin pervasızca yaptığını savunduğu zamları protesto etti. Aşam, kendi üyelerinin yanı sıra, özel sektörde çalışan asgari ücretli emekçilerin alım gücünün yükseltilmesi mücadelesini Sendikal Platform çatısı altında paydaşlarıyla birlikte yükselteceklerini bildirdi.

04 Ocak 2021 Pazartesi 14:19
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DEV-İŞ: “PERVASIZCA YAPILAN ZAMLARI PROTESTO EDİYORUZ”

Devrim İşçi Sendikaları Federasyonu (DEV-İŞ) Başkanı Koral Aşam, hükümetin pervasızca yaptığını savunduğu zamları protesto etti. Aşam, kendi üyelerinin yanı sıra, özel sektörde çalışan asgari ücretli emekçilerin alım gücünün yükseltilmesi mücadelesini Sendikal Platform çatısı altında paydaşlarıyla birlikte yükselteceklerini bildirdi.

Aşam yaptığı yazılı açıklamada, halkın 2020 yılını pandeminin de etkisiyle hem sağlık hem ekonomik olarak çok kötü koşullarda geçirdiğini belirterek, iki ayı aşkın bir süre yaşanan hükümetsizlik krizinin, 2021 yılının ilk günlerinde aranır duruma geldiğini ileri sürdü.

“Oluşturulan azınlık hükümeti ekonomik yaralara merhem olmak yerine, 2021 yılının ilk icraatı olarak zam yapmayı tercih etmiştir” diyen Aşam, halen yaşanan döviz krizinin emekçilerin alım gücünü yüzde 40 civarında erittiğini kaydetti.

DPÖ’nün 2020 yılının kasım ayına kadar yaşanan enflasyon oranını yüzde 14 olarak açıkladığını ifade eden DEV-İŞ Başkanı Aşam, buna rağmen aylardır asgari ücretin belirlenmediğini, emekçilerin ise açlık sınırının altında gelirlerle geçim mücadelesi verdiğini belirtti.

2021 yılının ilk gününü devletin harçlara yaptığı yüzde 14 oranındaki zam haberleri ile karşıladıklarını ifade eden Aşam, tüp gazdan sonra süt ve süt ürünlerine de zam geldiğini, hükümetin ise bu ürünlerdeki Fiyat İstikrar Fonu’nun azaltılmasından veya asgari ücretin açıklanan enflasyon karşısında korunmasından dahi söz etmediğini kaydetti.

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