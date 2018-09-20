Devlet binaları kaderine terk edildi!

Havadis'ten Gürsel KARAGÖZLÜ'nün haberine göre,

KKTC Meclisinin oy birliği ile, KKTC’nin altıncı ilçesi ilan ettiği Lefke’ye devlet henüz uğramadı. Devlet binaları atıl vaziyette kaderine terk edildi.

Lefke sivil toplum örgütleri, bu durumu protesto etmek için dün eylem düzenleyerek, atıl durumdaki devlet binalarını gazetecilere gösterdiler.

Bu davette, izbe durumda, çürümüş kapıları olan binaların girişlerinde devlet dairesi tabelalarının olmasına dikkatleri çektiler.

6’ncı ilçe olan Lefke’nin; Lefke merkez, Bademliköy, Bağlıköy, Yeşilırmak, Yedidalga, Cengizköy, Çamlıköy, Doğancı, Erenköy, Gaziveren, Günebakan, Kurutepe, Madenliköy, Ömerli, Süleymaniye, Şirinköy, Taşköy, Taşpınar ve Yeşilyurt köyleri ile toplam 18 yerleşim yerinde yaklaşık 16 bin nüfus bulunmakta. Gemikonağı’nda faaliyet gösteren ve şu an yaklaşık 11 bin öğrenci sayısına ulaşan Lefke Avrupa Üniversitesi ile birlikte toplamda 27 bin kişiye hizmet veren Lefke ilçesinin, ilçe olmasının üzerinden 20 ay geçmesine rağmen, devlet daireleri müdürlük seviyesine getirilmedi, hizmetler şube seviyesinde sürüyor.

Gün geçtikçe gelişen ve büyük yatırımlarla modernleşen Lefke’de devlet dairelerinin müdürlük seviyesine çıkartılmaması bölge halkının birçok işi için Güzelyurt ve Lefkoşa’ya gitmek zorunda kalmasına neden oluyor. Hal böyle olunca, halkın çoğunluğu ihtiyaçlarını da buralardan gideriyor ve Lefke’de büyük sıkıntılar yaşanmasına sebep oluyor.

Lefke’nin ilçe olmasından sonra 15 Şubat 2017 tarihinde Lefke ilçesine bir Kaymakam atandı. Elektrik kurumu tabelasına amirlik kelimesini yazdırdı ancak görevleri halen şube seviyesinde devam ediyor.

Lefke Mahkemesi, 2017 yılında Lefke Kaza mahkemesi seviyesine çıkartıldı. Ancak mahkemede oda ve yenileme sorunu nedeniyle burada görülen davaların Eylül 2018 itibarı ile Güzelyurt Kaza Mahkemesi binasına alınarak bina boşlatıldı.

Devletin Lefke’ye açtığı tek devlet dairesi Spor Dairesi’ne bağlı Piyangolar Birimi ve Lefke’de futbol stadı içindeki bir spor şubesi. Bunların dışındaki devlet daireleri halen Güzelyurt veya Lefkoşa’nın şubesi olarak hizmet vermeye devam ediyor.

Lefke’nin Güzelyurt’a bağlı olduğu 27 Aralık 2016 öncesinde, Lefke Polis Karakolu olarak hizmet veren polis teşkilatı, Polis Müdürlüğü yapılmayarak halen karakol olarak görevlerini sürdürmektedir. Aynı şekilde Güzelyurt İtfaiye Müdürlüğü’ne bağlı Gemikonağı İtfaiye Şubesi, müdürlük seviyesine getirilmediği için hizmetlerini şube olarak sürdürmekte.

Güzelyurt’un İskele ile birlikte 1996 yılında ilçe olmasından hemen sonra Gemikonağı’ndan alınarak Güzelyurt’a taşınan Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Müdürlüğü, Lefke’nin ilçe olmasının ardından yeniden hayata geçirilmedi.

Lefke’nin 6’ncı ilçe olduğu tarihten itibaren, 2017 ve 2018 yıllarında devlet bütçesinde Lefke ilçesi için bütçe ayrılmaması da dikkat çeken hususlardan birisi.

Lefke Kaza Mahkemesinin Güzelyurt’a alınması sonrasında, Lefke sivil toplum örgütlerinin oluşturduğu Lefke platformu harekete geçerek birçok eylem yapma kararı aldı. Bu eylem kararlarından ilki geçtiğimiz gün Lefke bölgesi avukatlarının Lefke Kaza Mahkemesinin Güzelyurt’a alınmasından sonra bir günlük davalara girmeme eylemi oldu. Lefke platformunun gündeminde olan eylemler önümüzdeki günlerde de devam edecektir.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri, Lefke’nin gerçek bir ilçe gibi hizmet vermesini sağlayacak kamu kuruluşlarının açılmasını istiyor. Örgütler bu amaçla dün Lefke’de atıl durumda olan bulunan 9 Devlet Daireleri’ni basına göstererek bir an önce bu binaların açılmasını ve halka hizmet vermesini istiyorlar.

Lefke Vakfı Başkanı Vehit Nekipzade, eylem sırasında yaptığı açıklamada, Lefke’de bazı binaların uzun zamandır atıl durumda olduğunu anlattı.

Nekipzade, Lefke’nin ilçe olduğunu ve birçok Daire’nin Lefke’de konuşlanması gerektiğini vurguladı. Nekipzade, Lefke Sağlık merkezi üzerinde yalnızca badana yapılarak hizmete açılabilecek olan 10 odalı eski Lefke Hastanesini yetkililer tarafından yerinde incelenmesini ve küçük dokunuşlarla burana Sosyal sigortalar, çalışma ve ihtiyat sandığı dairelerinin yerleştirilebileceğini ve bu dairelerden boşaltılacak yere de Polis Müdürlüğünün brimlerinin yerleştirerek Polis Müdürlüğünün açılabilineceğini söyledi. Eğitim Bakanlığı bünyesinde olan çarşı merkezindeki yıllar önce ilkokul, lise,yurt, etüd merkezi ve köy kadın kursu olarak kullanılan binanın küçük dokunuşlarla Kaymakamlık olarak hizmete açılabileceğini söyledi. Kaymakamlıktan boşalacak yerlere de mahkeme ve hukuk dairesinin kurulması ile Lefke Kaza Mahkemesinin Güzelyurt’tan geri gelebileceğine vurgu yaptı.

Lefke Sivil Toplum Örgütleri Koordinatörü Teoman Oktay da, Lefke’nin Merkezi’nde birçok Devlet Dairesi olduğunu ancak bunların bakımsız, atıl ve terk edilmiş durumda olduğunu anlattı.Bu dairelerin çok harcama yapılmadan Lefke’ye kazandırılacak Daireler olduğunu kaydeden Oktay, Devletin acilen Lefke’ye elini atmasını ve bölgenin gerçek anlamda ilçe yapılmasını istedi. Devlet yetkililerini Lefke’ye davet eden Otay, yetkililerin bu atıl durumundaki binaları yerinde görerek hemen işe koyulmalarını ve ilçe olmanın gereklerinin bir bir yerine getirilmesini istedi.

Lefke Toplum merkezi Asbaşkanı Zafer Eratam da, Lefke’de birçok atıl durumda ve küçük dokunuşlarla bu binaları devlet dairesi olarak yeniden halkın hizmetine açılabileceğini söyleyerek, Lefke Kaza Mahkemesinin odalarında zeminde çökmeler olduğu gerekçesi ile Güzelyurt’a taşındığını öğrendiklerini söyleyerek, bu çok küçük bir işlem nedeni iel mahkemenin Güzelyurt’a taşınmasına tepkili olduklarını söyleyerek, bir an önce bu tadilatın yapılarak mahkemenin yeniden geri getirilmesini istedi. Eratam, Lefke Mahkeme binasındaki odaların zemininde çökmeler olduğundan kapatılmasına tepkili olduklarını söyleyerek, öyleyse her gün kazalar olan yaralanmalara ve ölümlere sebebiyet veren karayollarının da zeminlerinin çökmüş olduğunu herkes görmekte ve izlemektedir. Bu durumda devlet yetkililerinin karayollarını da kapatması gerektiğini söyleyerek tepkisini ortaya koydu.