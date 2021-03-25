Oğuz, sektörlerin önceden açıklanması konusundaki eleştirilerin haklı olduğunu da söyledi.

Aralık ayından bugüne FİF’in 61 milyonluk gelirden mahrum kaldığını anlatan Oğuz, hayat pahalılığı dondurularak zam yapılırsa, sanki fırsatçılık gibi bir görüntü olabileceğini söyleyerek, öte yandan durumun böyle olmadığını kaydetti.

“DEVLET DE BAZEN ACI REÇETELER UYGULAMAK ZORUNDA KALABİLİR”

İdarede devletin de bazen acı reçeteler uygulamak zorunda kalabileceğini söyleyen Oğuz, ülke şartlarına göre gelirlerin gerileyeceğinin ortada olduğunu belirtti.

Hükümetin sektörlere yükümlülüklerini ödemek zorunda olduğunu, gelir -gider dengesinin sağlanması gerektiğini anlatan Oğuz, bunun karşılığında eleştiri de alabileceklerini anlattı.

Ülkede ekonomik anlamda bir daralma olduğunun ortada olduğunu söyleyen Oğuz, hayat pahalılığındaki dondurmanın tedbir anlamlı yapıldığını, bugünden enflasyonun nasıl gerçekleşeceğinin bilinmediğini dile getirdi.

Neden hayat pahalılığının ödenmesinde erteleme yapılmadığı sorusu üzerine, bütçe açığına işaret eden Oğuz, bunun bir hak kaybı olup olmadığı sorusu üzerine de, akaryakıtta ve elektrikte yapılmayan zamlara değindi.