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“Devlet denetimleri artırıp gereğinde cezai yaptırımları uygulamalı”

Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin alacağı açılma veya kapanma kararlarının gerekçeleriyle birlikte toplumla paylaşılması gerektiğini kaydetti.

13 Şubat 2021 Cumartesi 10:47
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“Devlet denetimleri artırıp gereğinde cezai yaptırımları uygulamalı”

Tıp-İş Başkanı Ahmet Varış Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin alacağı açılma veya kapanma kararlarının gerekçeleriyle birlikte toplumla paylaşılması gerektiğini kaydetti.

Varış’ın paylaşımı şu şekilde:

“GEREKÇELERİ İZAH EDİLMEYEN HİÇBİR KARAR TOPLUMUN VE HEKİMLERİN NEZDİNDE MEŞRU DEĞİLDİR!

Kapanmanın da açılmanın da temel şartları:

1. Tüm kararları bilimsel gerçekler doğrultusunda almak ve nedenleriyle birlikte toplumla paylaşmak

2. Kapanma kararının alınması halinde ortaya çıkacak işsizlik döneminde sosyal devletin bir gerekliliği olarak yurttaşlara bakabilmektir.

Salgının yıllar boyu sürebileceği öngörülmeli, yurttaşlar olarak bulaş riskini azaltmak için kurallara uyulmalı; devlet denetimleri artırıp gereğinde cezai yaptırımları uygulamalıdır.

Tüm bunlar olmadığı takdirde toplumdaki güvensizlik duygusu ve gelecek kaygısı artarak devam edecektir.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi, kapanmaya veya açılmaya dair alacağı her türlü kararı gerekçeleriyle birlikte toplumumuzla paylaşmalıdır.”

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