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Devlet piyangosu çekildi!

28 Mayıs 2019 Salı 20:56
Devlet piyangosu çekildi!
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 28 Mayıs 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye Güzelyurt Bayisi Zülfiye Atasay tarafından satılan 75872 numaralı bilete isabet etti.

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi Şeker Bayramı haftası dolayısıyla 8 Haziran yerine 18 Haziran 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak 29 Mayıs 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacaktır.

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