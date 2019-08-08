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Devlet Piyangosu çekildi

08 Ağustos 2019 Perşembe 22:58
Devlet Piyangosu çekildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Ağustos 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 27316 numaralı bilete isabet etti Şanslı bilet Girne şubesi Mustafa Beyoğlu tarafından satılmıştır. Devlet Piyangosu’nun bir sonraki çekilişi 18 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek ve büyük ikramiye 300 Bin TL olacaktır. Bilet fiyatı 20 TL olan biletler yarın (9 Ağustos)’ dan itibaren satışa sunulacaktır.

Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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