Devlet piyangosunun son çekilişinde büyük ikramiye devretti; 18 Nisan’da çekilecek Devlet Piyangosu’nun büyük ikramiyesi 900 bin TL oldu.

Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 8 Nisan Devlet Piyangosu çekilişinin büyük ikramiyesi satılmayan bilete isabet etmişti.

Piyangolar Birimi’nden yapılan açıklamaya göre, Devlet Piyangosu çekilişinde 600 bin TL’lik büyük ikramiyenin devretmesinin ardından büyük ikramiye 900 bin TL olarak belirlendi.



18 Nisan’daki çekilişte 900 bin TL’lik büyük ikramiye satılan biletlere çıkana kadar çekiliş yapılacak.Açıklamada, bilet fiyatı 20 TL olan Devlet Piyangosu için ‘geç kalınmadan biletinizi alın’ çağrısında bulunuldu.Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabiliyor.Vatandaşlara resmi adresten kontrol etmeden biletlerin atılmaması uyarısında da bulunuldu.