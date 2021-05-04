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Devlet Üretme Çiftliklerinden Kasaplık Hayvan Satışı

Devlet Üretme Çiftlikleri Dairesi, 50 baş kasaplık kuzu, 40 baş kasaplık oğlak ve 45 baş kasaplık keçinin kapalı zarf yöntemi ile canlı ağırlık üzerinden satılacağını duyurdu.

04 Mayıs 2021 Salı 14:35
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Devlet Üretme Çiftliklerinden Kasaplık Hayvan Satışı

Daire’den yapılan açıklamada, taban fiyatların, kuzu 36 TL/kg, oğlak 33 TL/kg ve keçi için 18 TL/kg olarak belirlendiğini ve tekliflerin KDV’siz olarak verileceği belirtildi.

Açıklamada, tekliflerin dikkate alınabilmesi için, en geç 7 Mayıs Cuma günü saat 11:00’e kadar Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliği teklif kutusuna atılması gerektiği duyuruldu.

Ödemelerin peşin (nakit) veya banka teminatlı çekle yapılabileceği kaydedilen açıklamada, idarenin herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda olmadığı da ifade edildi.

Açıklamada, İhaleyi kazananların en geç 21 Mayıs Cuma günü mesai bitimine kadar hayvanları alması gerektiği, alınmaması durumunda ihale kararının iptal edileceği vurgulandı.

Kasaplık satışına sunulan kuzuların Şht. Tğm. Doğuş Uran Devlet Üretme Çiftliğinde, oğlak ve keçilerin ise Ercan Devlet Üretme Çiftliğinde görülebileceği kaydedildi.

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