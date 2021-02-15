Ekonomik Örgütler Platformu açıklaması şu şekilde:

“DEVLET VE HÜKÜMET OLMANIN GEREĞİNİ YAPIN”

14 Mart 2020’den günümüze değin tüm uyarılara rağmen, ‘ben bilirim’ yaklaşımınız neticesinde içerisine sürüklendiğimiz durumdan kaygılıyız.

Çözüm arayışlarımız karşısında devletimizin her geçen gün artırarak sergilediği acizlik poletikası ise kaygılarımızı artırmaktadır.

Reel sektörü korumak, gözetlemek amaçlı tarafımızdan yapılan önerilerimiz karşısında yapılanlar ise endişelerimizi korkuya dönüştürmektedir.

Gelinen noktada salgın süresince korunmamız için hiçbir önlem almayan hükümetin, salgın sonrası işletmelerimizi kurtarma zahmetine girmeden (ölen ölür kalan sağlar bizimdir) poletikası uygulayacağı endişesi içerisindeyiz...

BUNA MÜSAADE ETMEYECEĞİZ

Tüm dünyada olduğu gibi vatandaşına, işletmelerine sahip çıkan bir devlet yaklaşımı istiyoruz.

Bugün ve yarın, yaşanan ve yaşanacak olan tüm varlığın da yokluğun da sorumluluğunu da eşit dağıtılmasını sağlayacak bir devlet görmek istiyoruz.

Buna göre;

1)- Reel sektörün ve ekonominin önünü açma hususunda kilit ve tek kurtuluş yolu olan aşılanma programını hazırlayıp derhal açıklayın.

2)- Toplumu Nisan sonuna kadar aşılayabilecek aşı miktarına ulaşmak için başta Sayın Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmak üzere başbakan, bakanlar ve tüm meclise diplomatik misyon yükleyip tümünü görevlendirin.

3)- Bedeli bizler tarafından ödenmesi ve tüm kontrollerinin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılması koşulu da dahil olmak üzere özel hastahanelerimizi, ilaç ithalat firmalarımızı, acil aşı tedariki hususunda yetkilendirin.

4)- Tüm dünyanın yaptığı gibi, aşı olmuş insanlara ülkeye gelme koşullarını tüm dünyanın yaptığı gibi yapacağınızı ilan edin.

5)- Devlete karşı oluşmuş olan tüm yükümlülüklerin, sosyal sigorta ihtiyat sandığı, vergi, kira vb, salgın süresini ve salgın sonrasında makul bir süreyi kapsayacak şekilde faizsiz ve cezasız yapılandıracağınızı ilan ediniz.

6)- Özel sektörde oluşmuş, birikmiş olan kira borçlarının makul şekilde düzenlenmesi için kanun hükmünde kararname çıkaracağınızı ilan edin.

7)- Bankalarda oluşmuş olan tüm borçların, salgının sona ermesi ile birlikte, işletmelerin tekrardan ayağa kalkması için ihtiyaç duyulacak pandemi kredisini de içerecek ve işletmelerin ödeyebilirliğine uygun şekilde kapsamlı bir yapılandırma yasasını çıkaracağınızı ilan edin.

8)- İcraları ve icrada satışları salgın sonrasında bir tarihe ve ikinci bir emre kadar durdurduğunuzu ilan edin.

9)- Karar almaktan çekiniyorsanız hep birlikte karar ve sorumluluk alınabilinecek bir kriz masası oluşturun.

10)- İstihdamın korunması açısından kapalı kalan sektörler için çalışana doğrudan gelir desteğini asgari ücrete gelen zam oranında arttırarak ve aksatman devam ettirin.

11)- Krizi finanse etmek için ihtiyaç duyulan parayı devlet olarak borçlanın.

KISACASI DEVLET VE HÜKÜMET OLMANIN GEREĞİNİ YAPIN