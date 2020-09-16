“Devletin devamlılığı için Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmalı”

Ersin Tatar’ın seçim vizyonunu değerlendiren Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, “Ulusal Birlik Partisi kitlesiyle, örgütüyle olduğu gibi yeni pandemik şartlarda teknolojik iletişim araçlarıyla da seçime hazırdır. Geleceği genel başkanımız adayımız Ersin Tatar ile kucaklayacağız” dedi.

TAÇOY: “11 EKİM UBP İÇİN TARİHİN TAÇLANACAĞI GÜN”

“11 Ekim bizim için tarihimizin taçlanacağı gündür” diyen Taçoy, “11 Ekim'de bayramlıklarımızı giyip sandığa gidip Ersin Tatar'a mührü vuracağız. Biz bu halka yeni bir gelecek vaat ediyoruz” diye konuştu

HASİPOĞLU: “TEK YOL FEDERASYON DİYENLERE ‘DUR’ DİYORUZ”

Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu ise 5 yıl boyunca Derviş Eroğlu ile Kıbrıs'ta çözüm için mücadele ettiklerini belirterek, “Şimdi aynı mücadeleyi Ersin Tatar'la vereceğiz. Bu ülkenin, gençlerimizin halkımızın önünü açacak yeni projelerimiz var” ifadelerini kullandı

Hasipoğlu sözlerine: “Biz artık Kıbrıs Türk halkının iradesini Rum tarafının insafına bırakacak bir anlayış istemiyoruz. Kapalı Maraş açılımı bunun en iyi örneği... Tek yol federasyondur diyenlere de artık yeter diyoruz. Yeni bir gelecek için Sayın Ersin Tatar ile yola çıkmış bulunuyoruz. Sayın Ersin Tatar sadece bu partinin adayı değildir. Tek yol federasyon ve üniter devlet dışında alternatifleri savunanların da adayıdır” ifadelerini ekledi

ATUN: “ENERJİ DENKLEMİ İÇİNDE KKTC’NİN ÖNEMİ ARTTI”

Milletvekili Sunat Atun ise, su ve elektrik enerjisi projelerine öncülük ettiklerini anımsatarak, bölgesel gelişmelere bakıldığında enerji denklemi içerisinde KKTC'nin öneminin daha da arttığını ifade etti. Ortaya koydu vizyonuyla Ersin Tatar’ın halkın desteğini alarak KKTC'nin bu denklem içinde hak ettiği yeri almasını sağlayacağını belirten Atun, “11 Ekim'de halkımızın bu vizyona büyük destek vereceğine yürekten inanıyorum” dedi.

ÇAVUŞOĞLU: “DEVLET İNANCINA SAHİP BİR LİDER SEÇİLMESİ GELECEĞİMİZ İÇİN ÖNEMLİ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise kutlu bir yola çıktıklarını dile getirerek, “Bu halk uzun yıllar varoluş mücadelesi vermektedir insan hakları gereği devletini kurmuştur Bu halk bir devleti hak etmiştir. Devlet inancına sahip bir liderin seçilmesi geleceğimiz için çok önemlidir. Bu yüzden Ersin Tatar diyoruz” şeklinde konuştu

OĞUZ: “YENİ BİR GELECEK KURULACAĞI İNANCINDAYIZ”

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, yeni bir gelecek kurulabileceği inancında olduğunu söyleyerek, “Bu yüzden Ersin Tatar'ın cumhurbaşkanı seçileceğine inanıyoruz. Sayın Akıncı zaten kendisi söylemiştir. Umudu kalmamıştır. Bu halka artık verebilecek bir şeyi yoktur. Yeni bir ivme yeni bir anlayış gerekiyor. Başka alternatiflerin de masada olacağı, Mavi Vatanda Anavatanımız ile hak ve çıkarlarımızın savunulacağı yeni bir dönem gerekiyor” ifadeleriyle görüşlerini anlattı

Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu, bu topraklarda devlet altında yaşamaya devam mücadelesi için Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı seçimini kazanması gerektiğini ifade etti.

AMCAOĞLU: “TMT RUHUYLA KURULMUŞ UBP ADAYI ERSİN TATAR'A HERKESİN OY VERMESİ GEREKİR”

Amcaoğlu, “ Bu seçim geçmiş seçimlere göre çok önemlidir. Kıbrıs Türklüğünün bu adada devam etmesini istiyorsak, TMT ruhuyla kurulmuş UBP adayı Ersin Tatar'a herkesin oy vermesi gerekir” diye konuştu

Milletvekili Resmiye Canaltay, birlik ve beraberlik örneğini, Ersin Tatar’ı Cumhurbaşkanlığı makamına seçerek bir kez daha göstereceklerini kaydetti.

CANALTAY: “TÜRKİYE İLE İYİ İLİŞKİLER İÇİN TATAR’IN SEÇİMİ KAZANMASI GEREK”

İç barış ve Anavatan Türkiye ile daha iyi kardeşlik ilişkisi için Tatar'ın seçimi kazanması gerektiğini belirten Canaltay, "11 Ekim'de sandıklara gideceğiz hem oyumuzu vereceğiz hem de sandıklara sahip çıkacağız başarımızla yeni bir geleceği başlatacağız” diye ekledi.

TÖRE: “ÖZNE KIBRISLILIK DEĞİL, MİLLİ DAVADIR; ADAYIMIZ DA ERSİN TATAR'DIR”

Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de, devletin devamlılığı ve Anavatan Türkiye ile güçlü bağların devamına inanan Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin Milli dava için önemli bir kazanım olacağını vurgulayarak, "Özne Kıbrıslılık değil, Milli Davadır. Adayımız da Ersin Tatar'dır" şeklinde konuştu

Genel Sekreter Ersan Saner de “Ersin Tatar vizyonunu ortaya koydu. Kıbrıs Türk halkını bu vizyona büyük oranda destek vereceğini biliyoruz görüyoruz” dedi.

SANER: “EZBER BOZAN POLİTİKALARLA HAKLARIMIZI SAVUNACAĞIZ”

Saner, “ Kıbrıs'ta bir anlaşma eksik biz. Bu anlaşma için masadan kaçmayız ama sonsuza kadar da masada oturmayız. Alternatifleri de masaya koyarak ezber bozan politikalarla Kıbrıs Türk halkının haklarını sonuna kadar savunacağız. Ersin Tatar'ın Cumhurbaşkanlığı ile halkımıza yeni bir geleceği hazırlayacağız” ifadelerini kullandı.

PİLLİ: “TATAR, KKTC’NİN EMİNADIMLARLA İLERLEMESİNDE ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK”

Sağlık Bakanı Ali Pilli ise, Ersin Tatar'a güvencinin tam olduğunu belirterek, “Bu görevi başaracağına yürekten inanıyoruz. Ortaya koyacağı çabalarla, KKTC'nin emin adımlarla geleceğe ilerlemesinde, önemli rol oynayacaktır. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar olmalıdır” dedi.

ÇALUDA: “TATAR İLE YAKINEN ÇALIŞMAKTAN ONUR DUYUYORUM”

Milletvekili Aytaç Çaluda da duygularını, “Vatansever, halkçı ve çalışkan bir isim olan Ersin İle yakın çalışmaktan onur duyuyorum. KKTC'nin dünyaya açılan penceresi Cumhurbaşkanlığı makamına layık olduğunu düşünüyorum” sözleriyle paylaştı.

Çaluda, “Bölgesel gelişmelere paralel olarak TC-KKTC ilişkileri daha da önem kazanmıştır. Anavatan Türkiye ile birlikte Ersin Tatar'ın haklarımızı en iyi şekilde savunacaktır” dedi.

SUCUOĞLU: “TATAR, DOLU DOLU BİR VİZYONLA HALK KARŞISINA ÇIKTI”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da Ersin Tatar'ın dolu dolu bir vizyonla halkın karşısına çıktığını söyledi.

Sucuoğlu, “ Doğu Akdeniz'de yaşananlara bakıldığında, Türkiye ile daha da çok bir uyum içinde olmak gereken bir döneme giriyoruz. İşte bu yüzden Ersin Tatar'ın seçimi kazanması gerektiğini düşünüyoruz. Bu seçim çok önemlidir. Çok kritikdir. Bu seçim UBP'nin, KKTC'nin seçimidir. Kıbrıs Türk Halkının geleceğini belirleme seçimidir” dedi.