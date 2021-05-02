Devrim Barçın: “Türkiye’den gönderilen para askeri harcamaların karşılanması için yapılan borçlanmalara gidecek”

Ekonomist Devrim Barçın, ‘Türkiye maaş ödemesi için para gönderdi yalanı’ başlığı altında sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Başbakan Ersan Saner’in Türkiye’nin 430 milyon TL gönderdiğini açıklamasına işaret eden Barçın, “Bunun 330 milyon TL'si tüm giderlerini kendisinin belirlediği ve başındaki komutanı da kendi ülkesinden atadığı savunma giderleri için. 100 milyon TL'si de bütçe giderleri için maaş ödemesi için dendi ama aslında bu bir yalan” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin savunma giderlerini zamanında ödemediğini aktaran Barçın, şöyle devam etti:

“Hükümet iç borçlanma yapmış mevcut iç borç toplamı: 191 milyon 363 bin 645, bu çerçevede 6 Nisan 2021'de 57 milyon 500 bin TL iç borç ödemesi yapılmış ve 5 Mayıs 2021'de de yani Çarşamba günü de toplam 37 milyon 363 bin 645 TL iç borç ödemesi daha yapılacaktır.

Özetle gönderilen para maaş ödemesi için değil Türkiye Cumhuriyeti’nin askeri harcamalar için göndermesi gereken parayı göndermediği için yerel gelirlerle bu giderin karşılanması amaçlı yapılan borçlanmalara gidecektir ki bu sebeple halka yüklenen faiz giderlerini yazmıyorum bile dostlar.”