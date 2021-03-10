Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 ay cezaevine gönderildi
2 ay cezaevine gönderildi
4 buçuk yıl hapis cezası
4 buçuk yıl hapis cezası
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına inşaat demiriyle vurdu
Kira borcunu ödemediği gerekçesiyle başına...
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne cam kase fırlattı
Bulaşıkları yıkamadığı gerekçesiyle eşinin yüzüne...
Kirasını ödemedi diye başına inşaat demiriyle vurdu
Kirasını ödemedi diye başına inşaat...

Dikkat Elektrik Kesintisi!

 Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), yarın yaklaşık 5 saat boyunca Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümüne ve Başpınar Un Fabrikası’na elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

10 Mart 2021 Çarşamba 11:13
1080 Okunma
Dikkat Elektrik Kesintisi!

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “11 Mart Perşembe günü (yarın), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle; saat 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında; Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü ve Başpınar Un Fabrikası’na elektrik verilemeyecektir” denildi.

Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SENNAROĞLU, EMEKLİ SUBAYLARI KABUL ETTİ
SENNAROĞLU, EMEKLİ SUBAYLARI KABUL ETTİ
MALİYE BAKANI OĞUZ, İRSEN KÜÇÜK İÇİN ANMA MESAJI YAYIMLADI
MALİYE BAKANI OĞUZ, İRSEN KÜÇÜK İÇİN ANMA MESAJI YAYIMLADI
Fedai Ferit hayatını kaybetti
Fedai Ferit hayatını kaybetti
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim