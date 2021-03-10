Dikkat Elektrik Kesintisi!

Kıb-Tek Lefkoşa Bölge Amirliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, “11 Mart Perşembe günü (yarın), orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle; saat 09.00 ile yaklaşık 14.00 saatleri arasında; Haspolat Kirli Sanayi’nin bir bölümü ve Başpınar Un Fabrikası’na elektrik verilemeyecektir” denildi.