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Dikkat elektrik kesintisi yapılacak!

Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

14 Haziran 2022 Salı 11:14
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Dikkat elektrik kesintisi yapılacak!
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Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

15 Haziran 2022 Çarşamba  günü orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 14:00 saatleri arasında; Ilgaz Köyü'nün tümüne elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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