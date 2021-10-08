Dikkat! İnternet kesintisi

Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru:
İskele-Mehmetcik arasında çalışan fiber optik kabloda yol yapımı çalışmasından dolayı meydana gelen hasarı gidermek amacı ile 09/10/2021 Cumartesi günü saat 09:00-12:00 arası çalışma yapılacaktır.
Yapılacak olan çalışma esnasında Büyükkonuk- Ziyamet- Mehmetçik- Kaleburnu- Bafra- YeniErenköy- Dipkarpaz bölge santrallerinden hizmet alan abonelerimizin ses ve internet hizmetlerinde belli aralıklarla kesinti olacaktır.
Yapılacak olan kesintiden dolayı abonelerimizden anlayış bekler gerekli tedbirlerin alınmasını önemle rica ederiz.