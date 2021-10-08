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Dikkat! İnternet kesintisi

08 Ekim 2021 Cuma 10:01
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Dikkat! İnternet kesintisi
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Telekomünikasyon Dairesi Müdürlüğü tarafından yapılan duyuru:

İskele-Mehmetcik  arasında  çalışan  fiber  optik  kabloda  yol  yapımı  çalışmasından  dolayı meydana gelen hasarı gidermek amacı ile 09/10/2021  Cumartesi  günü  saat 09:00-12:00 arası çalışma yapılacaktır.

Yapılacak  olan çalışma esnasında  Büyükkonuk- Ziyamet-  Mehmetçik-  Kaleburnu-  Bafra-  YeniErenköy-  Dipkarpaz  bölge santrallerinden  hizmet alan abonelerimizin ses ve internet hizmetlerinde belli aralıklarla kesinti olacaktır.

Yapılacak  olan  kesintiden  dolayı  abonelerimizden  anlayış  bekler  gerekli  tedbirlerin alınmasını önemle rica ederiz.

Anahtar Kelimeler:
İnternet Kesintisi
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