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Dikkat kesinti var!

2 saat elektrik kesik olacak.

04 Şubat 2020 Salı 10:10
Dikkat kesinti var!

Serhatköy, Gayretköy, Şahinler ve Mevlevi köylerinde bugün 2 saat elektrik kesik olacak.

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle saat 09:00 ile yaklaşık 11:00 saatleri arasında; Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy ve bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi bölgelerine elektrik verilemeyecek.

(BRT/KIBTEK)

Anahtar Kelimeler:
ElektrikKesintisiHaberKıbrıs
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salih boyacinin ex gelini astro ozlem ozogmen 2020-02-04 10:49:14

- [ ] salih boyacinin ex gelini ozlem ozogmen mustafa boyacinin ex avradi - kktc nin adnan hocasi salih boyacinin buyuk kizi banka hortumcu foncusu hirsiz dolandirici kocanci muge boyaci denktaş kadinin ibnesidir simdi sorarsiniz kadinin ibnesi olurmu aha bu kadindir.
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- [ ] karinin ibnesi muge boyaci denktas mis dp nin icinde zavalli kadinlari kizlari cocuklari kullaniyor korkutmayla tehtitle
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