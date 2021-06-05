Dikkatsizlik yangına sebep oldu!

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu; elektrikli çaydanlık, ikili koltuk, klima iç ünitesi, ütü, perde, dizüstü bilgisayar, saç kurutma makinesi, komedin ve muhtelif giyim eşyaları yanarak, pencere camı ise ısıdan patlamak suretiyle zarar meydana geldi. Soruşturma devam etmektedir.