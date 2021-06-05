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Dikkatsizlik yangına sebep oldu!

Bugün saat 13:00 sıralarında, YDÜ kampus alanı içerisinde bulunan Simirnova VIOLETTAL'ın kalmakta olduğu yurt odası içerisinde, faal durumundaki elektrikli çaydanlığın kısa devre yapması sonucu yangın meydana geldi.

05 Haziran 2021 Cumartesi 14:13
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Dikkatsizlik yangına sebep oldu!

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Çıkan yangın sonucu; elektrikli çaydanlık, ikili koltuk, klima iç ünitesi, ütü, perde, dizüstü bilgisayar, saç kurutma makinesi, komedin ve muhtelif giyim eşyaları yanarak, pencere camı ise ısıdan patlamak suretiyle zarar meydana geldi. Soruşturma devam etmektedir.

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YangınYDÜde Yangın
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