Dikkatsizlik yine kaza getirdi!

KAZA NASIL OLDU?
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre kaza dün akşam saat 23:40 raddelerinde Güzelyurt-Lefkoşa Anayolunda seyreden Murat Biberoğlu (E-56) yönetimindeki PB 468 plakalı salon aracı ile Mustafa Atılğan (E-24) yönetimindeki NM 733 plakalı motosikletin önünü tıkaması sonucu gerçekleşti
Kaza sonucu yaralanan NM 733 plakalı motosiklet sürücüsü Mustafa Atılğan kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırıldı
Mustafa Atılğan'ın belinde ve sağ köprücük kemiği kırıldı.
Polis soruşturması sürüyor