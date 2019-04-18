Dilek Tanık 8 ay hapis yatacak

Kamalı Haber

Eylül 2017-Kasım 2017 tarihleri arasında Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir konfeksiyon mağazasında satış danışmanı olarak çalışan ve işyerinin para kasasından nakit para ve muhtelif giyim eşyası çaldığı tespit edilen Dilek Tanık dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak hapse mahkum edildi. Nüvit Gazi başkanlığındaki ağır ceza heyeti sanığı oybirliği ile 8 ay hapse mahkûm etti.

Sanık hakkındaki kararda, çalıştığı işyerinin kasası içerisinden toplamda bin 677 TL nakit para ve konu işyerinde satış amaçlı olarak bulundurulan toplamda 2 bin 808 TL değerindeki 45 adet muhtelif giyim eşyasını sirkat etiği belirtildi.

Kararı okuyan Başkan Gazi, sanığın işlediği suçların son derece ciddi, işçi ve işreven arasındaki güveni sarsıcı suçlar olduğunu belirtti. Gazi, sanığı yargılandığı davalardan suçlu bulup 8 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.