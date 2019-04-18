Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
En Moda Uluslararası Ödül Töreni heyecanı başladı!
En Moda Uluslararası Ödül Töreni...
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Instagram Hikayeler'inde büyük hata
Sanal alemin son fenomen oyunu PUBG yasaklandı!
Fenomen oyun PUBG yasaklandı!
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra insanı geride bırakabilir'
Yapay zeka, 50-100 yıl sonra...
USB hafızayı çöpe atmadan önce dikkat!
USB'yi çöpe atmadan önce dikkat!

Dilek Tanık 8 ay hapis yatacak

18 Nisan 2019 Perşembe 19:05
Dilek Tanık 8 ay hapis yatacak
banner44

Kamalı Haber

Eylül 2017-Kasım 2017 tarihleri arasında Alsancak’ta Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir konfeksiyon mağazasında satış danışmanı olarak çalışan ve işyerinin para kasasından nakit para ve muhtelif giyim eşyası çaldığı tespit edilen Dilek Tanık dün Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanarak hapse mahkum edildi. Nüvit Gazi başkanlığındaki ağır ceza heyeti sanığı oybirliği ile 8 ay hapse mahkûm etti.

Sanık hakkındaki kararda, çalıştığı işyerinin kasası içerisinden toplamda bin 677 TL nakit para ve konu işyerinde satış amaçlı olarak bulundurulan toplamda 2 bin 808 TL değerindeki 45 adet muhtelif giyim eşyasını sirkat etiği belirtildi.

Kararı okuyan Başkan Gazi, sanığın işlediği suçların son derece ciddi, işçi ve işreven arasındaki güveni sarsıcı suçlar olduğunu belirtti. Gazi, sanığı yargılandığı davalardan suçlu bulup 8 ay hapse mahkum ettiklerini açıkladı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sancak, 6 ay hapis yatacak
Sancak, 6 ay hapis yatacak
Uyuşturucu satıcısı hapse gönderildi!
Uyuşturucu satıcısı hapse gönderildi!
Devlet Piyangosu çekildi!
Devlet Piyangosu çekildi!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim