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Dilekkaya’da ev yangını!

06 Nisan 2021 Salı 09:49
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Dilekkaya’da ev yangını!

POLİS BASIN SUBAYLIĞI AÇIKLAMASI:

05.04.2021 tarihinde, saat 22:30 sıralarında, Dilekkaya’da Y.B'ye ait ikametgahın yatak odası içerisinde, elektrik prizinin kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu; yatak odasında bulunan 1 adet ahşap çift kişilik yatak, 1 adet şifonyer, 1 adet ahşap çalışma masası, 1 adet halı, 1 adet üç lambalı avize, 4 çift ayakkabı ile muhtelif giyecek eşyaları, asma tavanlar, alüminyum sürme kapı ve alüminyum çifte sürme pencere camları tamamen, 1 adet ahşap elbise dolabı ile komodin kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Anahtar Kelimeler:
YangınDilekkaya
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