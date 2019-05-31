Dilenciler cezaevine gönderildi

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgiye göre dün Lefkoşa’da polis ve LTB ekiplerince gerçekleştirilen kontrollerde Y.E. (K-67), G.E. (K-55) ve F.A. (K-21)’in çeşitli bahanelerle para dilendikleri tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, bugün çıkarıldıkları Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından davaları görülene kadar 20 günü geçmemek koşuluyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmişlerdir. Polisin olayla ilgili Soruşturma devam etmektedir. (BRT/PGM)