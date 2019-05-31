Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, bugün çıkarıldıkları Lefkoşa Kaza Mahkemesi tarafından davaları görülene kadar 20 günü geçmemek koşuluyla Merkezi Cezaevi’ne gönderilmişlerdir. Polisin olayla ilgili Soruşturma devam etmektedir. (BRT/PGM)
Dilenciler cezaevine gönderildi
31 Mayıs 2019 Cuma 10:58
deport
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