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Dilenciler mahkemeye çıkarıldı

(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da bir cadde üzerinde dilenen Songül Korkmaz ve Filiz Erez, tutuklanarak, dün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 14:39
Dilenciler mahkemeye çıkarıldı
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Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran Polis memuru Havva Yorgancı, zanlıların 29 Mayıs’ta 13.00 ile 15.00 saatleri arasında Gazeteci Kemal Aşık Caddesi üzerinde bir polis ekibi tarafından yapılan denetimde, turist statüsündeki zanlılar Songül Korkmaz ve Filiz Erez’in akrabalarının hasta olduğu gerekçesiyle dilendikleri esnada suçüstü yakalandıklarını anlattı. Her iki zanlınında turist statüsünde olduğunu belirten Yorgancı, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkemede söz alan zanlı Songül Korkmaz, “Eşim böbrek hastası, benim iki çocuğum var, Bir daha buraya gelmeyeceğim, Beni ülkeme gönderin” dedi. Zanlı Filiz Erez ise “Eşim cezaevinde, İki çocuğum var muhtaçlıktan yaptım, hakim bey. Adaletinize sığınıyorum” dedi.

Huzurun verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, iki zanlının da 20 günü aşmayan süreyle cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Dilenci
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