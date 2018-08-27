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Din İşleri Başkanlığı Hala Sultan Ziyareti Konusunda Uyarı

Sadece Din İşleri Başkanlığı Konvoyu İle Gidenler Ziyaret Edebilecek

27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:52
Din İşleri Başkanlığı Hala Sultan Ziyareti Konusunda Uyarı

Kurban Bayramı münasebetiyle Din İşleri Başkanlığınca yarın Hala Sultan Tekkesi’ ne ziyaret gerçekleştirilecek.

Din İşleri Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, yapılan diğer ziyaretlerde olduğu gibi yarınki ziyarette de Hala Sultan Tekkesi’ne sadece Din İşleri Başkanlığı organizasyonuyla gidenler girebilecek.

Başkanlık konvoyu dışında Tekke’yi ziyarete gideceklerin, Tekkeye girmeleri mümkün olmayacak.
Açıklamada, bu nedenle, yarın Hala Sultan Tekkesi’ne ziyaret planlayan vatandaşların mağdur olmamaları açısından ziyaret için başka bir tarih seçmeleri gerektiği kaydedildi.

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Anahtar Kelimeler:
Hala Sultan TekkesiZiyaretDin İşleri BaşkanlığıKurban BayramıGündemKıbrıs
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