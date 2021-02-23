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Direğin tepesine tırmanan iguana hem korkuttu, hem şaşırttı

Orta ve Güney Amerikadaki anavatanından binlerce kilometrelerce uzakta, ülkemize yine yasadışı yollarla sokulmuş ve muhtemelen tutulduğu kafesten kaçarak Beyarmudunda bir elektrik direğinin tepesine tırmanan iguana hem korkuttu, hem şaşırttı.

23 Şubat 2021 Salı 09:13
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Direğin tepesine tırmanan iguana hem korkuttu, hem şaşırttı

Orta ve Güney Amerikadaki anavatanından binlerce kilometrelerce uzakta, ülkemize yine yasadışı yollarla sokulmuş ve muhtemelen tutulduğu kafesten kaçarak Beyarmudunda bir elektrik direğinin tepesine tırmanan iguana hem korkuttu, hem şaşırttı.

Olağanüstü durumu farkeden duyarlı vatandaşların derhal 1190 Yaban Hayat Destek Hattına haber vermesi ile yola çıkan DoğaParkı ekipleri, ciddi elektrik çarpma tehlikesiyle karşı karşıya olan hayvana herhangi bir zarar gelmeden onu güvenceye almayı başardı.

Gümrük Dairesi ve Veteriner Dairesine bildirilen hayvanın ülkeye giriş belglereinin olmadığı, ve ülkeye yasal olmayan yollardan girdiği belirlendi. Hayvan yapılan sağlık kontrollerinin ardından DoğaPark'da karantinaya alındı. Gümrük Dairesi ve Veteriner Dairesi de gerekli yasal işlemleri başlattı.

Anavatanı Orta ve Güney Amerikanın tropik bölgeleri olan iguana ülkemize ait bir tür değil. Ülkemizin kışı bu hayvanlar için çok soğuk, yazı ise çok sıcak olduğu için dışarıda hayatını idame ettiremez ve ölürler.

DoğaPark tarafından elde edilen bilgilerde, bugüne kadar ülkemize yüzlerce iguana'nın kaçak olarak getirildiğini, bunların da %98'in üzerinde bir oranının uygun yaşam ortamları yaratılamadığı için, ayrıca yanlış ve eksik bakım dolayısı ile öldüğü tahmin ediliyor. Bu hayvanların hemen hepsinin ülkemize kaçak yollarla sokulduğundan ve yakalanma oranının arzu edilenden çok daha düşük olmasından dolayı ne yazıkki bu konuda resmi bir statistik bulunmuyor.

Hayvanların kayıt altına alınması, ve hayvan kaçakçılığının önlenmesi, ülkemizde arzu edilen hayvan refahı seviyelerine ulaşabilmek için olmazsa olmazdır.

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