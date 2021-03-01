Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu Di Carlo ve Lacroix ile görüştü

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Siyasi İşler ve Barışı İnşa İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Rosemary Di Carlo ve Barışı Koruma Operasyonlarından Sorumlu Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ile 1 Mart 2021 tarihinde iki ayrı video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Ertuğruloğlu muhataplarına 27-29 Nisan 2021 tarihlerinde Cenevre’de gerçekleştirilecek 5+BM gayri resmi görüşme öncesi KKTC’nin görüşlerini aktardı.



Bakan Ertuğruloğlu, muhataplarına, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin de belirttiği üzere, 5+BM formatındaki gayri resmi görüşmenin amacının taraflar arasında ortak zemin bulunup bulunmadığının tespit edilmesi olduğunu ifade ederek, KKTC’nin toplantıya iyi niyetli ve yapıcı bir tutumla katılacağını vurguladı.



Bakan Ertuğruloğlu, sürecin bu kez farklı olması gerektiğini belirterek, olası bir müzakere sürecinin iki tarafın egemen eşitliği temelinde başlamasının kalıcı ve sürdürülebilir bir anlaşmaya varılmasına hizmet edeceğine inandığını vurguladı.



Bakan Ertuğruloğlu, Jean-Pierre Lacroix ile yaptığı görüşmede ise, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün ülkemizdeki faaliyetlerine ilişkin görüşlerimizi ayrıca kayda geçirdi.





