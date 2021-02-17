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DIŞİŞLERİ BAKANI ERTUĞRULOĞLU “FEDERASYON” KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPTI

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Federasyon” konusundaki tartışmalara açıklık getirerek, “Federasyon öldü demekle ölmüyor” diyenlere cevabının; “Federasyon ölmedi’ demekle federasyonun öldüğü gerçeği ortadan kalkmaz” olduğunu kaydetti.

17 Şubat 2021 Çarşamba 18:04
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DIŞİŞLERİ BAKANI ERTUĞRULOĞLU “FEDERASYON” KONUSUNDA AÇIKLAMA YAPTI

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, “Federasyon” konusundaki tartışmalara açıklık getirerek, “Federasyon öldü demekle ölmüyor” diyenlere cevabının; “Federasyon ölmedi’ demekle federasyonun öldüğü gerçeği ortadan kalkmaz” olduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu yazılı açıklamasında, gerçekleşme olasılığı “sıfır” olan bir hayali hedefe saplantı derecesinde takılıp kalanlara ve kendi halkının ve devletinin egemenliğini ve egemen eşitliğini savunanlara laf yetiştirme yarışına girenlere şaşmamanın elde olmadığını vurguladı.

Ertuğruloğlu, “Federasyon öldü demekle ölmüyor” diyenlere cevabının; “federasyon ölmedi demekle federasyonun öldüğü gerçeği ortadan kalkmaz” olduğunu ifade ederek, “Esasen federasyon Kıbrıs müzakere süreçlerinde hiç yaşamadı ki ölmesi, ölmemesi tartışılıyor” dedi.

Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, şöyle devam etti:

“52 yıllık müzakere süreçlerinde ‘federasyon’ hiçbir zaman olası bir hedef olmadı. Rum ‘federasyon’ diyerek Rum egemenliğinde üniter bir yapı yaratmaya, bizler de bunu engelleme adına egemen eşitlerin ortaklığı olan ‘konfederasyon’ yaratmaya çalıştık.

Bu sürecin böyle gelişmesinin tek nedeni ise Rum tarafının uluslararası hukuka ve tarihi realitelere aykırı bir şekilde tek başına ‘Kıbrıs Cumhuriyeti’ olarak tanınması olmuştur. Federasyonun olası olmamasının tek nedeni de budur.

Şimdi bu zafiyet ortadan kalkmamışken, hala daha Kıbrıs Türk halkına ‘Federasyon’ diye yalan yanlış ve olası olmayan bir hedef göstermenin anlamı ne? Bunu yaparken de kendi halkının ve devletinin egemenliğini inkar etmenin ve/veya bunlardan vazgeçmeye çanak tutmanın politik/siyasi bir beceri olduğunu kim kabul edebilir ki ?

Yapılması gereken ulusal davamız Kıbrıs konusunu partiler üstü bir konuma taşımaktır.

Bizler kendi aramızda birbirimizle barışık değilken Rum halkıyla mı çözüm yaratacağız? Rum’la sorunlarımızı çözmeden önce bizler kendi aramızdaki sorunları çözme becerisini göstermemiz şarttır. Aksi taktirde hiçbir sorunumuzu çözmüş olmayacağız ancak çözüleceğiz. İstediğiniz bu mu?.”

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