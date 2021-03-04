DIŞİŞLERİ BAKANI ERTUĞRULOĞLU TBMM DIŞİŞLERİ KOMİSYONU HEYETİNİ KABUL ETTİ



Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu kabulde yaptığı konuşmada, TBMM Dışişleri Komisyonu başkan ve üyelerini Türk vatanı Kıbrıs’ta, KKTC’de ağırlamak ve istişare etmenin mutluluk kaynağı olduğunu ifade etti.



Bakan Ertuğruloğlu, bugünün Kıbrıs konusu bağlamında anlamlı bir gün olduğunu, 4 Mart 1964’te BM Güvenlik Konseyi’nin 186 sayılı kararı alarak Kıbrıs konusunu müzakereler yoluyla iki tarafın kabul edebileceği yaşayabilir bir anlaşma sağlanmasının önündeki engeli oluşturduğunu kaydetti.

Ertuğruloğlu, Ortaklık Cumhuriyeti’ni bozan Rum tarafını tek taraflı bir şekilde BM Genel Kurulu’nda üye ülke diye oturtmakla BM’nin sorunu çözmeye yardımcı olabilecek yardımcı kuruluş olmaktan çıktığını ve sorunun tarafı olduğunu, bugüne kadar da bu şekilde gelindiğini kaydetti.

Ertuğruloğlu, TBMM heyetinin bugünkü ziyaretinin 4 Mart tarihiyle örtüşüyor olmasının anlamlı bir olay olduğunu ve 5+1 görüşmesinin gerçekleşeceği 27 Nisan’dan önce gerçekleşmesinin çok anlamlı olduğunu belirterek, “Kıbrıs davası Türk milletinin davasıdır. Sadece Kıbrıs Türkü’nün davası değildir. Ulusal davalar birlikte belirlenir, birlikte savunulur, birlikte ileriye götürülür. Bu zeminde de Dışişleri Komisyonu’nun KKTC’ye ziyaretini çok önemsiyoruz” dedi.

“5+1 toplantısı önerisinin Türkiye’nin önerisi olduğunu hatırlatan Ertuğruloğlu, orada neticenin ne olacağı, o süreçte ortaya çıkacaktır ama ben her zaman oranın ne olmaması gerektiğini hep söylemeye çalışan birisiyim” diyerek şöyle devam etti:

“5+,1 52 yıllık sözde toplumlararası görüşmeler sürecinin bir devamı değildir. 5+1, 2017 yılında Crans Montana’da çöken sürecin kaldığı yerden devamı da değildir. 5+1, güven artırıcı önlemlerin gündeme geleceği bir toplantı da olmaması gerekir. Tek bir amacı vardır. Bu nedenle Türkiye bu öneriyi yapmıştır. Tarafların bundan sonra aynı şeyleri tekrarlayarak farklı bir netice beklememesi gerçeğinden hareketle eğer müzakereler başlayacaksa müzakere edilecek ortak zemin var mı yok mu bunun ortaya çıkmasını sağlamaya yönelik bir toplantıdır.”

Bakan Ertuğruloğlu, KKTC ve Türkiye’nin söz konusu toplantıya açık yüreklilikle ve iyi niyetle katılacağını, devletinden, egemenliğinden ve egemen eşitliğinden asla taviz vermeyeceğini, geri adım atmayacağını, toplantının başka taraflarca sulandırılmasını ve hedefinden saptırılmasını asla kabul etmeyeceğini vurguladı.

KILIÇ: “TBMM ÇABALARINIZI, ÇALIŞMALARINIZI, İRADENİZİ DESTEKLİYOR”

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un Kıbrıs Türk halkına sevgi ve selamlarını iletti.



Kılıç, “KKTC’nin ve Kıbrıs Türkü’nün davası, hakları, varoluşsal hakları, temel hakları bizim her zaman Türkiye olarak en önem verdiğimiz, birinci öncelik olarak gördüğümüz uluslararası camia içerisinde haksızlıklara maruz kalmış olduğunda ve bırakıldığında, fakatsız, amasız her zaman arkasında durduğumuz duracağımız bir dava olarak gördüğümüz bir davadır.” dedi.

Kılıç, Kıbrıs Türk halkının uzun yıllardır bu mücadeleyi en kuvvetli şekilde verdiğini vurgulayarak, “TBMM olarak da biz her zaman sizin bu noktadaki çabalarınızı, çalışmalarınızı, iradenizi destekliyoruz” dedi.

Yakın zamanda Doğu Akdeniz’de yaşananlardan sonra TBMM’de bir parti dışındaki tüm partilerin desteğiyle bir deklarasyon yayımlandığını kaydeden Kılıç, bu deklarasyonun temel amaçlarından ve unsurlarından birisinin de yine adadaki Kıbrıs Türk toplumunun, KKTC’nin haklarının; egemenlik, ticari ve insan haklarının korunması, savunması için ortaya konan bir yaklaşım olduğunu kaydetti.



Türkiye ve KKTC’nin Kıbrıs konusunda her zaman olumlu, yapıcı bir mücadele verdiğini tüm dünyanın gördüğünü kaydeden Kılıç, “Biz bu duruşumuza devam edeceğiz” dedi.

Komisyonun AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Partili üyeleri de söz alarak, partilerinin genel başkanlarının sevgi ve selamlarını ilettiler, Kıbrıs Türk halkı ve KKTC’nin mücadelesine destek belirttiler.