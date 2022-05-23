Künye
Kıbrıs 24
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Konser alanında cinsel saldırıda bulundu
Konser alanında cinsel saldırıda bulundu
İnşaattan çalıp, hurdacıya sattılar
İnşaattan çalıp, hurdacıya sattılar
Aracından kokain çıktı!
Aracından kokain çıktı!
Zorla eve girdiler, darp ettiler, soydular
Zorla eve girdiler, sarp ettiler,...
Su motorlarını çalıp satmak istediler
Su motorlarını çalıp satmak istediler

Dışişleri Bakanlığı: Kasulidis'in açıklamaları samimiyetsizlik

Dışişleri Bakanlığ, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in açıklamalrıyla ilgili olarak, “Kasulidis'in açıklamaları samimiyetsizlik” açıklamasında bulundu.

23 Mayıs 2022 Pazartesi 21:55
1 Okunma
Dışişleri Bakanlığı: Kasulidis'in açıklamaları samimiyetsizlik

Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis’in, Rum basınına verdiği demece tepki gösterdi.

Bakanlık, "Kasulidis’in, Rum basınına bugün vermiş olduğu demeç ile, sözde 'Güven Yaratıcı Önlemler' paketi olarak lanse ettikleri planlarını 'Kıbrıslı Türkler için kaybedilmemesi gereken önemli bir fırsat' olarak yansıtması en hafif ifadeyle samimiyetsizliktir" açıklamasında bulundu.

"Kıbrıs meselesi bir statü meselesidir. Uluslararası toplumun Kıbrıs Rum tarafına tüm adanın “devleti ve temsilcisi”,  Kıbrıs Türk halkına ise söz konusu “devlette bir toplum” olarak muamele  etmesi, Kıbrıs sorununun özünü teşkil etmektedir" denilen açıklamada, "Bu haksız muameleden cesaret alan Kıbrıs Rum tarafının yegane amacı, sözde “Güven Yaratıcı Önlemler” marifetiyle sorunu özünden uzaklaştırmak ve statükonun kendilerine sağladığı konfor alanını muhafaza etmektir. Kıbrıs Rum tarafının sözde “Güven Yaratıcı Önlemler” önerisi ile egemenliğini ülkemize yaymaya çalışması kabul edilemezdir. Kıbrıs Türk tarafı iki devletin egemen eşitliği temelinde tasarlanacak farklı konulardaki işbirliğini ise desteklemektedir" ifadeleri kullanıldı.

Dışişleri Bakanlığı açılaması şöyle devam etti:

"Bugün, adada, iki devlet olduğu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti’nin mutlak egemenliğinde bulunan topraklar üzerinde tek yetkili Devlet olduğu inkar edilemez bir gerçektir. Kapalı Maraş’a ilişkin açılımlar da mülkiyet hakkına mutlak saygı gösterilerek Hükümetimiz tarafından yapılmaktadır. Gerek GKRY’nin gerek Birleşmiş Milletlerin  bu ve buna benzer konulardaki tek muhatabı KKTC Devleti’dir. Topraklarımızın bir parçası olan Kapalı Maraş’taki egemenliğimizin devredilmesinin görüşmeye açık bir konu olmadığını da hatırlatmak isteriz."

Son Güncelleme: 23.05.2022 21:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ata Tecimer’in vefatı sevenlerini yasa boğdu
Ata Tecimer’in vefatı sevenlerini yasa boğdu
Sağlık Bakanlığı, deniz suyu analizleriyle ilgili açıklama yaptı
Sağlık Bakanlığı, deniz suyu analizleriyle ilgili açıklama yaptı
Kıb-Tek çağrı merkezinden gerekli bilgiye ulaşabilecek
Kıb-Tek çağrı merkezinden gerekli bilgiye ulaşabilecek










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim