Dışişleri Bakanlığı, Rum tarafındaki oldu bittilere tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Kıbrıs Rum tarafının hiçbir tek yanlı girişiminin tarafımızca itibar görmeyeceğini, mukabil adımlar atmaktan imtina etmeyeceğimizi ve Anavatan Türkiye ile birlikte geleceğimize dair istişarelerimize hızla devam edeceğimizi bir kez daha vurgularız” denildi..

Açıklamada, Rum tarafınını tutumu nedeniyle başarısızlıkla sonuçlanan Crans-Montana’daki Kıbrıs Konferansı’nın akabinde, Kıbrıs Türk tarafının Rum tarafı ile iyi komşuluk ilişkileri inşa etme çağrılarına devam ettiği anımsatıldı.

Rum tarafının ise özelde Ada’da ve genelde bölgede tansiyonu artırıcı eylemler gerçekleştiriyor olmasını son derece tehlikeli adımlar olarak değerlendiren Dışişleri Bakanlığı açıklamasında“Öncelikle, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bir kez daha Ada’nın ortak sahibi olan Kıbrıslı Türklerin asli haklarını görmezden gelerek, Yunanistan ve Ürdün ile birlikte bugün sağlık, eğitim ve tarım da dahil olmak üzere esasen enerji alanında işbirliği anlaşmaları imzalaması kabul edilemezdir” ifadelerini kullandı.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderinin seçim arifesinde kendi konumunu güçlendirmek amacında olduğu kaydedilen açıklamada, bu çerçevede Kıbrıs ve bölge için büyük riskler taşıyan ittifak arayışlarıyla, Rum tarafının, Kıbrıslı Türkler açısından da hayati önem taşıyan konularda Türk tarafı ile hiçbir temas kurmaya veya istişare etmeye niyeti olmadığını bir kez daha gözler önüne serdiği vurgulandı.

Açıklamada “Ayrıca, Rum yönetiminin Yunanistan ile imzalama aşamasında olduğu anlaşılan deniz yetki alanlarını sınırlandırma anlaşması konusunda da Kıbrıslı Türklerin varlıklarını dahi yok sayan bu yaklaşımını reddeder, bu bağlamda alınan kararların Kıbrıs Türk tarafı üzerinde hiçbir bağlayıcılığı olmayacağını duyurmak isteriz.” Denildi.

Adanın tek sahibinin Rum tarafı olmadığına vurgu yapılan açıklamada Kıbrıs etrafındaki deniz yetki alanlarının salt Kıbrıs Rum tarafının lehine sınırlandırılamayacağına işaret edildi.

10 Ocak’ta Roma’da düzenlenen Avrupa Birliği’nin Güney Avrupa Ülkeleri Zirvesi’nde kabul edilen ortak bildirgenin Kıbrıs’a ilişkin bölümünde Rum lider Anastasiadis’in “sıfır asker-sıfır garanti” konusundaki uzlaşmaz ve hayali tutumunun yer aldığı anımsatılan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Rum liderin, bu tutum ile müzakere masasında kabul edilmesi mümkün olamayan tezlerini uluslararası alana taşıma ve bunlara Ada dışından destek bulma çabalarının yeni bir örneğini teşkil ettiği belirtildi.

Açıklamada “Kıbrıs Türk tarafı açısından Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmenin söz konusu olmadığını bir kez daha vurgulamak isteriz. Gerek geçmiş Kıbrıs müzakere süreçleri gerekse iki tarafı da ilgilendiren olası işbirliği alanlarına ilişkin Kıbrıs Rum tarafının sergilemekte olduğu uzlaşmaz ve hakimiyetçi zihniyet Kıbrıs Türk tarafıyla eşitlik temelinde yeni bir ortaklık kurulmasını imkansız kılmaktadır” denildi.

Rum tarafının bir yandan müzakerelere devam etmek istediğini beyan ederken, öte yandan Enosis plebisitinin okullarda anılması konusundaki kararını hayata geçirmeye yönelik olarak genelge yayınlamasının da büyük bir çelişki olduğu anımsatılan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında “karşımızda barış ve istikrar sağlanması ruhu içinde müzakere etmeye niyetli bir taraf bulunmadığı ve Ada’nın güneyinde bölge istikrarına da saygı duymayan bir zihniyetin hakim olduğu aşikardır. Hal böyle iken, Kıbrıs Rum tarafının hiçbir tek yanlı girişiminin tarafımızca itibar görmeyeceğini, mukabil adımlar atmaktan imtina etmeyeceğimizi ve Anavatan Türkiye ile birlikte geleceğimize dair istişarelerimize hızla devam edeceğimizi bir kez daha vurgularız. İfadelerine yer verildi.