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Diyabet Derneği’nden ‘Yaşamın Sesine Kulak Ver’ adıyla konferans

12 Kasım 2019 Salı 09:47
Diyabet Derneği’nden ‘Yaşamın Sesine Kulak Ver’ adıyla konferans

Diyabet Derneği 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri kapsamında 23 Kasım Cumartesi günü Lefkoşa’da Thalassemia Salonu’nda “Yaşamın Sesine Kulak Ver” adıyla bir konferans düzenliyor.

Diyabet Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, 10.30’da başlayacak konferansa konuşmacı olarak Prof. Dr. Tamer Yılmaz ve Op. Dr. Harun Gülmez katılacak.

Katılımcıların arzu etmesi halinde konferans öncesi kan şekeri ölçümü yapılacak. Konferansa kayıt yaptırmak isteyenler 223 6115 -0548 859 5001 numaralı telefonlardan derneğe ulaşabilecek.

Ayrıca konferans girişinde de kayıt yapma imkanı sunulacak. Kayıt bedeli 20 TL olan konferansa katılanlara talep etmeleri halinde katılım belgesi de verilecek. (BRT)

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Anahtar Kelimeler:
Diyabet Derneği’
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