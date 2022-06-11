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Dizdarlı: Sosyal denge, en azından maaş alanlar arasında sağlansın!

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi eski başhekimi Dr. Bülent Dizdarlı, kişisel sosyal medya hesabından, yaşanan gelir dağılımındaki eşitsizliği ve yapılması beklenen %40 hayat pahalılığını değerlendirdi.

11 Haziran 2022 Cumartesi 09:41
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Dizdarlı: Sosyal denge, en azından maaş alanlar arasında sağlansın!
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Dizdarlı “Artışın 30 bin lira alana da , 10 bin lira alana da aynı oranda uygulanmasını bu sıkıntılı günlerde vicdanım kabul etmez.” ifadelerini kullandı.

Dizdarlı’nın açıklaması şöyle:

MAAŞ ARTIŞLARINDA KAMU VİCDANI !!!

Maliye bakanlığı %40 hayat pahalılığı vermek için çalışma yapıyormuş.

Bunun doğruluğunu ya da saptanan miktarın uygunluğunu tartışmak haddim değildir. Biliyorum ki düzeyde bir tartışmaya girmek için Ekonomi bilgim yetersizdir.

Ama bir şu meşhur “kamu vicdanı” dediğimiz olay var ya; İşte bu açıdan ciddi bir itirazım vardır.

Artışın 30 bin lira alana da , 10 bin lira alana da aynı oranda uygulanmasını bu sıkıntılı günlerde vicdanım kabul etmez.

Düşünün uygulama söylendiği gibi yapılırsa 30 bin Tl maaş alacak olan 12000 tl artış alacakken ,10 bin tl maaş alanın artışı sadece 4000 tl olacaktır.

Bu gelir dağılımındaki makasın iyice açılmasına sebep olacaktır.

Kanaatimce 30 bin ve üzerinde maaş alanlara artış oranı ya yapılmamalı yada çok daha düşük oranda yapılmalıdır.

25-30 bin lira arasında maaş alanlara daha az olmak, 10 bin ve altı olanlara daha yüksek oranda olmak üzere artış verecek bir formül üzerinde çalışılmasının, kamu vicdanını biraz daha rahatlatabileceğini düşünüyorum.

Kısacası maaşı az olana daha çok, maaşı çok olana az artış olmalı ki sosyal denge, en azından maaş alanlar arasında sağlansın.

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