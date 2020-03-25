Dizdarlı: Üç ay için OHAL acil ilan edilmeli...

Eski Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı acilen üç ay için OHAL ilan edilmesi gerektiğini söyledi.

Dizdarlı "KKTC demokrasisi tedbirleri sistemimizi yavaşlatıyor. Devlet istediği yere Sağlık hizmeti için dahi el koyamıyor Kısacası üç ay için OHAL acil ilan edilmelidir. Çünkü düşman görünmüyor. Görünmeyen düşmanla ancak olağan üstü bir çaba ile baş edebiliriz" dedi

Dizdarlı'nın paylaşımı şöyle:

Minnacık bir düşmanla karşı karşıyayız. Gözle, hatta en modern cihazlarla dahi görülemeyen bir düşman.

Belki de bu sebepten başlangıçta pek çoğumuz nu küçümsedik. Ne var ki Dünya’nın her tarafından gelen bilgiler ve video görüntüleri ile uyandık.

Bu virüs bilinen tüm tıp bilgilerinden farklı bir genetik yapıya sahiptir. Hakkında her şeyi baştan öğreniyoruz.

Bazı tedbirleri geç de olsa almaya başladık. Aldık. Bireysel olarak ne yapmamız gerektiğini kafamıza kazıdık. Kafamıza kazıdık derken aramızda dolanan kafasızları da göz ardı etmiyorum.

Aramızdan kahramanlar da çıktı aymazlarda. Her kaotik düzende olduğu gibi virüsten tehlikeli fırsatçılar türedi. Tarih hepsini not etmiştir.

Gelişmeler, önümüzde ki on beş günün kritik olduğunu göstermektedir. Sağlık servisleri yaralı olmasına rağmen el verdiğince hazırdır. Sağlık çalışanlarının büyük bir bölümü fedakarca ön saflarda yerini almıştır. Onları aralarındaki çürük elmaları ayıklayarak selamlıyorum.

Alınan ya da alınacak ekonomik tedbirler hakkında kendimi yorum yapabilecek düzeyde bilgili hissetmem. Bu nedenle bunları bana sormayın. Zira önce hasta olmamalıyız. Önce hayatta kalmalıyız

Sağlık alanında halen yapılması gerekenler var. Hızlı testler tüm ilçelerde yaygın kullanılmalıdır. Zincir bir yerden kırılmalı yayılım minimuma düşürülmelidir.

Görünmeyen düşman yeni dünya düzeni yaratacak diyorlar. Olabilir. Ama bu düzeni görebilmek için önce hasta olmamak hayatta kalmak gerekiyor. O zaman yapılması gereken bellidir

Bireysel hijen

İzolasyon.

Hızlı test

Karantina

Şimdi yazacaklarımın çok can sıkacağını hatta tepki alacağımı biliyorum. Ama yazacağım. KKTC demokrasisi tedbirleri sistemimizi yavaşlatıyor.

Devlet istediği yere Sağlık hizmeti için dahi el koyamıyor.

Görev verilmesi alması gerekenler direniyor

Fırsatcılar kara borsayı canlı tutuyor.

Kısacası 3ay için OHAL acil ilan edilmelidir. Çünkü düşman görünmüyor. Görünmeyen düşmanla ancak olağan üstü bir çaba ile baş edebiliriz. Bu sırada bazen demokratik haklar ihlal edilecekse edilecektir. Çünkü esas olan hayatta kalmaktır. VE ANAYASANINI 124. Maddesi bu gün için zamanında düşünülerek konulmuştur.