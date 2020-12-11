Dizdarlı ve Soydan da TEMASLI

Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde dünden bu yana çıkan iki pozitif vakanın ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, Eski Başhekim Dr. Bülent Dizdarlı ve İki toplumlu Sağlık Komitesi eş Başkanı Dr. Cenk Soydan da temaslı oldukları gerekçesiyle karantinaya alındı.

Yenidüzen Gazetesi'ne açıklama yapan doktorlar, hastanede pozitif olduğu tespit edilen işçi başıyla toplantı yaptıklarını, bu nedenle temaslısı oldukları ve karantinaya alındıklarını doğruladılar.

Özyılkan, “Toplantı yaptık, maske, mesafe gibi önlemlerimiz alınmıştı ama yine de temaslı olduğum için hemen bugün öğrenir öğrenmez karantinaya girdim.” dedi. Dr. Cenk Soydan ise Pazartesi biz bu kişiyle görüştüklerini, akabinde pozitif çıktığını ve kendilerinin de temaslı olduğunu belirtti.

Pazartesi günü bu kişi ile görüştüklerini anlatan Bülent Dizdarlı da testlerini yaptırdıklarını ve sonuç beklediklerini, kendilerini izole ettiklerini dile getirdi. Dizdarlı, “Üçümüz birden test yaptırmaya gittik, hiçbir sorunumuz yok, sağlığımızla ilgili hiçbir sıkıntımız yok, negatif çıkacak diye bekliyoruz” dedi.

İşçi başı pozitif çıkmıştı

Lefkoşa Devlet Hastanesinde dün Acil Servis’te çıkan pozitif vakanın ardından bu sabah bir pozitif vakada hastane çalışanında tespit edilmişti.

İşçi başı olduğu öğrenilen kişinin tespiti sonrası, hastane içinde ve dışında temas takibi başlatılmış,

YENİDÜZEN’e konuşan Lefkoşa Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Doktor Sonuç Büyük, işçi başının pozitif olduğunu doğrulamıştı.

Büyük, hızlı bir şekilde hastanede genel tedbirlerin arttırıldığını, pozitif vakanın temaslılarının tarandığını ifade etmişti.