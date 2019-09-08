Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
"Fyodor" dünyaya döndü
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Adeta doğal insülin görevi görüyor!
Minik bir yapay tüp mucizeler yaratıyor
Minik bir yapay tüp mucizeler...
Eşcinsel geni' diye bir şey yok
Eşcinsel geni' diye bir şey...

DKB: "Amaç Devrimci Kesimler Arasında Mücadele Ağlarını Geliştirmek"

08 Eylül 2019 Pazar 12:52
DKB: "Amaç Devrimci Kesimler Arasında Mücadele Ağlarını Geliştirmek"

Devrimci Komünist Birlik Genel Sekreteri Yusuf Alkım, Kıbrıs sorununun çözümü konusunda amaçlarının uluslararası devrimci kesimler arasında mücadele ağlarını geliştirmek olduğunu belirtti. 

DKB’den verilen bilgiye göre, Yusuf Alkım, 4-7 Eylül tarihleri arasında İzmir’in Karaburun İlçesinde düzenlenen  Karaburun Bilim Kongresi’nde  yaptığı sunumda, Doğu Akdeniz’deki yeraltı kaynaklarına değinerek, bu kaynakların “emperyalist güçler” tarafından “sömürme” planlarının bulunduğunu, bu planlar çerçevesinde varılabilecek herhangi bir anlaşmanın Kıbrıs ve bölge halklarına daha çok çatışma, kan ve göz yaşı vaat ettiğini savundu.

Alkım, dünyada bugün var olan güç dengelerinin bu tip kaynakları bir birlerinin sömürmesini engellemek için, bu coğrafyalarda çeşitli yollarla çatışmalı ve güvencesiz ortamlar yaratmaya çalıştığını iddia etti.

Alkım, amaçlarının Kıbrıs sorunu ile ilgili bölge ülkelerde devrimci kesimler arasında daha derinlemesine bir bilgilendirmede bulunmak ve uluslararası mücadele ağlarını geliştirmek olduğunu belirtti. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
Devrimci Komünist BirlikKıbrıs SorunuHaberGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kantara’da yangın!
Kantara’da yangın!
DP tavla turnuvası düzenledi
DP tavla turnuvası düzenledi
Saner: “Meclis kararları sayın Akıncı’yı da bağlar”
Saner: “Meclis kararları sayın Akıncı’yı da bağlar”

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim