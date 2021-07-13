Doğaya Zarar Vermeye Devam Ediyoruz!

GÜNDEM KIBRIS/NURGÜL ECE

Korona virüs salgınıyla çevre kirliliğine yeni aktörler eklendi. Gündelik yaşamın ayrılmaz parçası haline gelen, maskeler ve eldivenler sağlık açısından tehlike saçıyor. Çevre kirliliğine sebep olan bu durum sağlık açısından ve sokakta yaşayan canlılar için tehlike içeriyor.

Sağlık için kullanılan maskeler, eldivenler ve çöpler neden yola atılır! Çöpleri sokağa atınca sağlığımızdan olmaz mıyız? Sorgulamak gerekiyor…

Doğadaki canlıları düşünmeden sadece kendimizi düşünüyoruz, işte bu yüzden kaybediyoruz.

Aziz Nesin’in dediği gibi:” Kirli çevre insanın ruhunu kirletir, kirli ruhlar çevreyi kirletir”