Doğu Akdeniz Belediyeler Birliği Meclis Üyeleri, Özçınar’ı Ziyaret Etti

KKTC’de bulunan DABB Meclis üyeleri, bugün saat 11.30’da KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar’ı ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Özçınar, DABB Meclis üyelerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, karşılıklı ilişki, temas ve ziyaretlerin önemine dikkat çekti.

KTBB’nin çalışmaları ve tarihsel süreç ile ilgili bilgi de veren Özçınar, DABB Meclis üyelerinin sorularını yanıtladı.

Belediyecilikte yaşanan sıkıntı ve sorunlarla ilgili değerlendirmelerde bulunulan ziyaret sırasında Özçınar, DABB Meclis üyeleri ile tecrübelerini paylaştı.

Görüşmede karşılıklı temas ve tecrübe paylaşımının sürdürülmesinin önemine dikkat çekilirken, KTBB, DABB tarafından Mersin’e davet edildi.