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DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE POLİS BASKINI

Gazimağusa’da 11 kişinin bir ikametgahta toplanarak parti yaptıkları tespit edildiği ve bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı…

24 Şubat 2021 Çarşamba 09:13
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DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE POLİS BASKINI

YİNE DOĞUM GÜNÜ PARTİSİ!

Bir evde toplanarak parti yapan 11 kişi hakkında yasal işlem yapıldı. Polis Basın Subaylığı tarafından yapılan açıklamada, Gazimağusa’da 11 kişinin bir ikametgahta toplanarak parti yaptıkları tespit edildiği ve bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı açıklandı. Pazartesi günü kademeli açılımın başlamasıyla birlikte bazı sektörler tedbirler çerçevesinde açılmaya başlamış ve normalleşme için ilk adım atılmıştı. Daha önce de Lefkoşa’da bir eve baskın düzenlenmiş ve aynı ikametgâh içerisinde doğum günü partisi için toplanan 13 kişi hakkında yasal işlem başlatılmıştı.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ: “BİR DAHA KAPANMAK İSTEMİYORUZ”

Mağusa’da geçen gün gerçekleşen polis operasyonunun ardından vatandaş da isyan etti. Üç haftadır evlerinde parasız bir şekilde açılmayı beklediklerini aktaran vatandaşlar, bir kapanmayı daha kaldıramayacaklarını, sorumsuz kişiler yüzünden artık kapanmaya tahammüllerinin kalmadığını aktardı. Denetimlerin ve cezaların artması gerektiğini savunan vatandaşlardan bazıları, “Pazartesi günü açılım başladı ama sokakta kimse maske takmıyor, kurallara uymuyor. Yetmiyormuş gibi bir de evlerde doğum günü partileri düzenleniyor. Böyle giderse bu virüs tekrar artar. Devlet acilen tedbir alsın. Kapanmak istemiyoruz” yorumunu yaptı. (BAHAR SANCAR)

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