Dörtyol kavşağında ölümlü kaza

Mağusa-Lefkoşa anayolunda Dörtyol kavşağı yakınlarında gece yarısı meydana gelen trafik kazasında 42 yaşındaki Erman Kuşaf yaşamını yitirdi.

Polisten verilen bilgiye göre Kuşaf, yönetimindeki GD 043 plakalı araç ile Dörtyol kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip, yolun sağından önce orta refüj üzerine çıkıp kontrolsüz bir şekilde tekrar anayola giriş yaptı.

Ardından tekrar yolun solundan yoldan çıkarak 1.5 metre derinliğindeki boş alana düşüp zeytin ağacına çarptı.

Kaza sonucunda araç sürücüsü Kuşaf olay yerinde yaşamını yitirdi.

Polis ölümlü kazayla ilgili şu bilgiyi paylaştı:

08.01.2022 tarihinde, saat 00:05 sıralarında, Gazimağusa - Lefkoşa Anayolu üzerinde, Yeniboğaziçi’nde sakin Erman KUŞAF (E-42), yönetimindeki GD 043 plakalı pickup araç ile Lefkoşa istikametinden Gazimağusa istikametine doğru seyrettiği sırada, Dörtyol köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından önce orta refüj üzerine çıkıp kontrolsüz bir şekilde tekrar anayola giriş yaptıktan sonra tekrar yolun solundan yoldan çıkarak 1.5 metre derinliğindeki boş alana düşüp zeytin ağacına çarpmıştır. Araç sürücüsü Erman KUŞAF olay yerine yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.